台中駕駛亂丟垃圾3大熱點曝！129台科技執法監控 開罰單逾5000張

台中駕駛亂丟垃圾熱點曝，中市佈129部科技執法開單逾5000張罰了。（圖：市府提供）

2025/02/17 18:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民眾開車若亂丟垃圾要特別當心了！台中市祭129台監視器24小時取締駕駛亂丟垃圾，2年來開單逾5000張，開罰破700萬，取締違規前3大熱點曝，環保局長陳宏益提醒，亂丟垃圾可依違反廢棄物清理法處新台幣1200至6000元罰款，呼籲民眾勿貪「一時手快」，隨意亂丟垃圾。

環保局指出，取締違規前3大熱點，第一名為南屯區向上路四段與環中路四段交叉口、其次是霧峰區中正路577之3號路口、第三則是西屯區西屯路二段與河南路二段路口。

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陳宏益指出，台中市區部分道路如台74線匝道、重要道路分隔島及路口，常有駕駛人貪圖方便，趁停等紅燈時，隨手將垃圾、菸蒂、檳榔渣等丟棄於路旁，造成環境髒亂。

為遏止駕駛亂丟垃圾，環保局陸續架設129台監視設備，24小時監控取締違規行為，兩年來共取締告發違規行為5762件，累計裁罰金額計712萬2,500元，成效顯著。

陳宏益說，去年取締3855件，相較前年取締1907件成長逾一倍，駕駛最常見NG行為常是在夜間或凌晨時段等停紅綠燈時，隨手將菸蒂、衛生紙及紙杯等垃圾，直接丟出分隔島或道路上。

為加強取締達到嚇阻，環保局除引進科技執外，另與中興大學資工系合作開發AI辨識系統，讓取締功能再進，新辨識少統去年5月正式上線，目前有26處AI監視器測試運行中，該系統亂丟垃圾辨識率約7成。中興大學資工系主任吳俊霖說，未來將持續透過樣本深度學習，不斷強化系統的影像辨識能力，以減少人力觀看監視器畫面的工時。

陳宏益強調，亂丟垃圾不僅影響市容觀瞻，也加重清潔人員的負擔，尤其在車流量大的路段，清潔人員冒著危險清掃，將持續加強取締違規，也呼籲民眾發揮公德心，勿貪圖一時方便而隨意丟棄垃圾影響市容。

台中駕駛亂丟垃圾熱點曝，中市佈129部科技執法開單逾5000張罰了。（圖：市府提供）

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