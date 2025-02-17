頻頻全國最低溫 三灣高接梨穗「凍未條」

苗栗縣三灣鄉高接梨穗受寒害影響，嫁接後生長情形不佳。（記者彭健禮攝）

2025/02/17 18:27

〔記者彭健禮／苗栗報導〕高接梨是苗栗縣代表性經濟作物之一，主要分布於卓蘭、大湖及三灣等3鄉鎮，正值梨穗嫁接期，其中，三灣鄉受年初寒流影響，頻頻為全國平地最低溫所在，梨穗嫁接成功率粗估僅約2成，梨農紛紛翻刀再嫁接，公所也著手彙整資料，將報請縣府農業處等單位勘查，爭取天然災害救助。

三灣鄉高接梨栽種面積約60公頃，主打豐水梨。梨農陳添正說，梨穗自去年12月中起開始嫁接，但今年初冷氣團、寒流一波波，使得嫁接狀況慘兮兮。

請繼續往下閱讀...

三灣鄉農會總幹事謝杏玲表示，年初以來，全國平地最低溫都出現在三灣，甚至曾出現攝氏1度，使得嫁接梨穗都結霜、結冰，凍傷不會開花，首次嫁接成功率初估僅約2成，梨農紛紛翻刀再嫁接。

三灣鄉長李運光近日也到果園了解，他說，已請公所農業觀光課彙整資料，報請縣府農業處等單位勘查，爭取天然災害救助。

卓蘭、大湖高接梨栽種面積分別約為800、250公頃，因地理位置位於苗栗縣南端，受寒害影響沒有三灣嚴重。

卓蘭鎮公所表示，1月之前嫁接的新興、豐水梨穗，稍受影響，1月之後嫁接的甘露梨穗則相較穩定；鎮長詹錦章也說，公所將持續觀察，維護農友權益。

大湖地區農會也表示，大湖地區的高接梨嫁接狀況與卓蘭鎮類似，較早嫁接的新興、豐水梨穗受寒害影響，折損約4成。

縣府農業處也請高接梨產地鄉鎮公所掌握梨穗嫁接狀況，並可透過速報告知，縣府會儘速安排勘查，一旦梨穗損害達20％，依農業天然災害救助辦法每公頃救助金6萬2000元，協助梨農減少梨穗嫁接成本損失。

三灣鄉長李運光（右）到果園了解鄉內高接梨嫁接情形。（記者彭健禮攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法