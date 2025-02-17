高師大與南部5校結盟 共推環境永續發展教育

高師大與南部5校、高雄淨零學院簽署「淨零排碳策略聯盟」。（高師大提供）

2025/02/17 18:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄師範大學今（17）日在和平校區，與中正大學、台南大學、屏東科技大學、輔英科技大學、正修科技大學及高雄市環境保護局淨零學院，舉辦「淨零排碳策略聯盟」簽署儀式，將攜手推動環境永續發展教育。

簽約儀式由高師大校長王政彥主持，邀請中正大學研發長陳世樂、台南大學研發長林大偉、屏科大總務長蔡孟豪、輔英科大校長林惠賢、正修科大環安組長伍純瑩等代表出席簽署。同時邀請喬治亞國際驗證有限公司董事長劉瀚元共同參與，以展現產官學界共同推動永續發展的決心。

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此次合作，將結合結盟的各校專業領域，透過研究計畫、課程開發、師資交流及實作基地建置等多面向，共同推動環境教育與淨零排放技術發展，進一步提升社會對於環境議題的關注與行動力。

王政彥表示，氣候變遷與環境永續已成為全球關注的重要議題，學術機構更應承擔起教育與研究的責任，培養具備永續思維與環境保護意識的專業人才。各單位代表會談達成共識，一致認為策略聯盟的建立，不僅是產官學界攜手並進，致力於環境永續教育的長遠發展，更重要的是，要為社會與下一代打造更美好的未來。

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