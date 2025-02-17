為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高師大與南部5校結盟 共推環境永續發展教育

    高師大與南部5校、高雄淨零學院簽署「淨零排碳策略聯盟」。（高師大提供）

    高師大與南部5校、高雄淨零學院簽署「淨零排碳策略聯盟」。（高師大提供）

    2025/02/17 18:25

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄師範大學今（17）日在和平校區，與中正大學、台南大學、屏東科技大學、輔英科技大學、正修科技大學及高雄市環境保護局淨零學院，舉辦「淨零排碳策略聯盟」簽署儀式，將攜手推動環境永續發展教育。

    簽約儀式由高師大校長王政彥主持，邀請中正大學研發長陳世樂、台南大學研發長林大偉、屏科大總務長蔡孟豪、輔英科大校長林惠賢、正修科大環安組長伍純瑩等代表出席簽署。同時邀請喬治亞國際驗證有限公司董事長劉瀚元共同參與，以展現產官學界共同推動永續發展的決心。

    此次合作，將結合結盟的各校專業領域，透過研究計畫、課程開發、師資交流及實作基地建置等多面向，共同推動環境教育與淨零排放技術發展，進一步提升社會對於環境議題的關注與行動力。

    王政彥表示，氣候變遷與環境永續已成為全球關注的重要議題，學術機構更應承擔起教育與研究的責任，培養具備永續思維與環境保護意識的專業人才。各單位代表會談達成共識，一致認為策略聯盟的建立，不僅是產官學界攜手並進，致力於環境永續教育的長遠發展，更重要的是，要為社會與下一代打造更美好的未來。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播