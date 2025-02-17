台南麻豆麻興路、麻學路口改善 用路人：直路變彎路好怪

台南市麻豆區南24線麻興路、市道171線麻學路口，在路口改善後，直路變S型彎路。（記者楊金城攝）

2025/02/17 18:34

〔記者楊金城／台南報導〕台南市麻豆區南24線麻興路、市道171線麻學路口，在路口改善後，直路變S型彎路，讓用路人大感很不習慣，民眾對工程如此設計生疑。麻豆區長楊政舉今天（17日）回應說，先試行後再通盤檢討是否進一步改善。

南市府爭取國土署補助改善麻豆區大山國小通學步道人行環境優化暨周邊路口及道路品質改善工程，中央補助和市府配合款的總工程費3600萬元，由麻豆區公所發包施作，施作通學步道、校區周邊路口安全改善、無障礙通行環境、校園圍牆退縮、路面改善和植栽綠美化，去年7月開工，上月23日完工。

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其中市道171線麻學路、南24線麻興路口的改善最特別，原先麻興路與麻學路是「斜交路口」，麻興路直線車道匯入麻學路，但路口改善後變為90度「正交路口」，設置行人庇護島和劃設行人穿越線，路口變成S型轉彎的彎道，通車以來，讓許多用路人覺得怪異。

麻豆公所指出，路口改善計畫曾召開地方會勘，因路口改善須符合「正交路口」的審查要求，因此麻學路、麻興路口設計增設行人庇護島、交通號誌，使得直線路口變成彎路路口；公所坦言多數民眾事前不知路口如此設計改善，待完工後才發現很不一樣，與之前用路習慣差異大。

謝姓民眾說，麻學路、麻興路是將軍、學甲、佳里來往麻豆、麻豆工業區的重要道路，麻興路和麻學路的交叉路口改成彎路路口，雖然感受突兀，但習慣就好，保護行人和學童穿越路口的安全。

麻豆公所指出，完工後曾就南49線柚安路和麻學路口會勘改善，麻興路和麻學路口先試行，後再檢討有否要再改善。

改善前，麻豆南24（麻興路）接麻學路171市道的路口為直線斜交路口。（取自Google）

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