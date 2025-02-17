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    北市衛生局稽查日春木瓜牛奶2分店 木瓜來源不明限期改善

    台北市衛生局17日前往日春木瓜牛奶信義A8店及台北車站店稽查，查獲木瓜來源不明的缺失事項，已責令業者限期改善。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局17日前往日春木瓜牛奶信義A8店及台北車站店稽查，查獲木瓜來源不明的缺失事項，已責令業者限期改善。（台北市衛生局提供）

    2025/02/17 17:59

    〔記者林承鴻／台北報導〕知名連鎖果汁店「日春木瓜牛奶」遭爆料使用發霉發爛的木瓜，去除腐壞部分繼續使用。台北市衛生局今（17）日前往信義A8店及台北車站店稽查，分別查獲木瓜來源不明及出風口不潔等缺失事項，未查獲發霉木瓜，已責令業者限期改善。

    有關民眾反應「日春木瓜牛奶」疑似使用發霉木瓜及逾期牛奶一案，台北市衛生局今天前往信義A8店及台北車站店現場，針對人員衛生、食材處理及場所衛生等稽查，現場未查獲有發霉及逾期食材等情事，但分別查有業者現場「未出示木瓜來源憑證」及「出風口不潔」之缺失事項，已令業者於2月20日及19日前改善。

    衛生局指出，屆時複查如仍不符規定，將依違反食安法第8條規定及同法44條規定處6萬元以上2億元以下罰鍰。此外，衛生局今天另同步派員稽查遠百A13門市，但已歇業。

    台北市衛生局17日前往日春木瓜牛奶台北車站店稽查，查獲出風口不潔的缺失事項，已責令業者限期改善。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局17日前往日春木瓜牛奶台北車站店稽查，查獲出風口不潔的缺失事項，已責令業者限期改善。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局17日前往日春木瓜牛奶信義A8店稽查，查獲木瓜來源不明的缺失事項，已責令業者限期改善。（台北市衛生局提供）

    台北市衛生局17日前往日春木瓜牛奶信義A8店稽查，查獲木瓜來源不明的缺失事項，已責令業者限期改善。（台北市衛生局提供）

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