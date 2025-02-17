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    呂捷直播完忘關鏡頭！網友全程看他做這事 驚覺出包露慌張表情！

    呂捷下播後忘記關閉鏡頭，線上粉絲就這樣看著呂捷讀書。（圖翻攝自呂捷YT）

    呂捷下播後忘記關閉鏡頭，線上粉絲就這樣看著呂捷讀書。（圖翻攝自呂捷YT）

    2025/02/17 19:36

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕補教名師呂捷昨天（16日）在YouTube開直播，下播後卻忘記關閉直播鏡頭，讓粉絲多看了半個小時的實境秀，還好呂捷只是安靜的看著自己的書，並沒有做什麼奇怪的事，等到發現直播鏡頭沒關，呂捷還露出慌張的表情，讓網友笑翻。

    呂捷16日在個人YT頻道以「閒聊 喇賽！」為標題開直播，與粉絲互動聊天2個多小時後跟觀眾道了晚安，宣布要下播。呂捷說完再見後，對著門外喊了聲「結束了」，過沒多久走出房間，10多分鐘後呂捷又回到畫面，開始認真看起書來。

    這段時間呂捷一直沒發現自己根本沒有關閉直播鏡頭，粉絲們就這樣在直播間看著呂捷讀書，並刷留言「好怕看到不該看的」、「究竟老師什麼時候會發現呢？」、「直播沒關很危險」、「老師你沒關鏡頭唷」、「太刺激了」。過了半小時後，呂捷似乎在思考些什麼，突然轉頭看著直播鏡頭，終於意識到自己根本沒有關播，隨即露出慌張的表情並關閉鏡頭。

    呂捷這段直播隨即被分享到其他平台，網友紛紛表示，「老師就是老師，直播後依然在讀資料做研究」、「還好沒有做奇怪的事情，呂捷老師是貨真價實的，太強了」、「老師真的很愛看書 難怪博學多聞」、「老師有沒有嚇到出現陰影」、「快笑死，好可愛，反應超真實」、「特地來朝聖，幸好沒有脫衣服幹嘛的」。

    過了半小時後，呂捷終於發現自己沒關閉鏡頭。（圖翻攝自呂捷YT）

    過了半小時後，呂捷終於發現自己沒關閉鏡頭。（圖翻攝自呂捷YT）

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