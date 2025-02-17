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    網曝台南林森路左轉東門路驚人3秒左轉燈 交通局：檢討增至10秒

    網友在社群po出影音指台南東區南向的林森路上車輛，在夜間路口左轉東門路的綠燈僅3秒，會讓左轉車來不及通過。（圖：取自網路社會事新聞影音）

    網友在社群po出影音指台南東區南向的林森路上車輛，在夜間路口左轉東門路的綠燈僅3秒，會讓左轉車來不及通過。（圖：取自網路社會事新聞影音）

    2025/02/17 17:50

    〔記者王俊忠／台南報導〕有網友在社群po出1段影音指，駕車在台南東區林森路與東門路口停等紅燈、並預言說「來囉！3秒左轉綠燈」，車內男女見左轉綠燈亮起，女子就讀秒、還指前方休旅車怎不快點走，待其車起步時，左轉綠燈速變黃燈，讓車內男女哭笑不得、直飆粗話說這是啥小燈號。台南市府交通局回應說，此左轉綠燈原本5秒，經民眾反映檢討調增到夜間左轉綠燈時間為10秒。

    對於民眾在社群「社會事新聞影音」反映林森路與東門路口的左轉綠燈秒數太短，左轉車根本來不及通過路口。交通局說明，經查該路口夜間10點之後林森路的車流量明顯較少，設定週期100秒來紓解。民眾反映南下方向的林森路到東門路口，要左轉東向的東門路時，左轉綠燈時間是5秒，如再加計黃燈及全紅燈時間後為12秒，這時間亦能讓通過路口的車輛繼續前進並讓路口保持淨空。

    經過交通局再滾動檢視車行方向的交通狀況後，已調增該路口網友反映車行方向的夜間左轉綠燈保護時間增加到10秒，做此調整後加計黃燈及全紅燈時間為17秒。

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