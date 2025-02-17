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    何欣純爭取2500萬 改善太平大湖桶地區農路

    何欣純立委向農村水保署爭取2500萬經費，分3期完成大湖桶地區的農路改善。（記者陳建志攝）

    何欣純立委向農村水保署爭取2500萬經費，分3期完成大湖桶地區的農路改善。（記者陳建志攝）

    2025/02/17 17:48

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市太平大湖桶地區是枇杷的主要產區，不過近年因產業道路路面損壞，農民運送農產進出不便，民進黨立委何欣純向農村水保署爭取2500萬經費改善，前後歷時4年分3期施工，近日全部完工，何欣純今天到場現勘並聽取農民的意見，希望提供農民平坦通行的道路。

    何欣純表示，太平是台中枇杷重要的產區，歷年的太平枇杷節皆獲得民眾好評，其中大湖桶地區更是主要的種植區域，這裡的農路本來鋪設柏油路面（AC），雖平坦好走，但缺點是容易損壞，加上山上天氣變化不定搶修不易，此次爭取改善工程決定改鋪設水泥路面，改善後農民反映洩水和排水功能都不錯。

    何欣純表示，大湖桶農路改善從2020年10月開始動工，依據急迫性由內至外完整改善，前後花了4年，改善農路長度達1.5公里，經費約2500萬元，因果農反映路面跳動程度比柏油路明顯，將請農村水保署研議解決辦法。

    農村水保署表示，太平大湖桶地區共施作3期農路，前期感謝何欣純委員反映並作爭取，改善了太平枇杷產專區農產品運輸的功能。

    何欣純立委向農村水保署爭取2500萬經費，改善大湖桶地區的農路。（記者陳建志攝）

    何欣純立委向農村水保署爭取2500萬經費，改善大湖桶地區的農路。（記者陳建志攝）

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