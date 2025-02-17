竹縣原球場擬開發產業、旅館、休閒和養生村 民眾盼合併環評

環保人士和鄉親對於開發商的水資源管理與污染、開發計畫的可信度與資料真實性提出多點疑慮，並質疑產業用地需求的合理性，強調應保護石虎，維護農地，避免不當開發。（記者廖雪茹攝）

2025/02/17 17:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣峨眉鄉、寶山鄉交界處的鴻福球場停業後遭法拍，腹地分5個開發案正進行中，總開發面積達82公頃，其中，東茂智慧產業園區開發案今（17日）在兩鄉各辦一場環境影響說明書送審前的公開說明會，與會環保人士提出多點質疑，民眾盼產業園區兩案合併辦理環境影響評估，以降低對於自然生態的影響。

新竹縣政府環保局未派人出席，對此則回應表示，該區的因開發行為不盡相同，後續將依「環境影響評估法施行細則」及「開發行為環境影響評估作業準則」逐案進行審查。但有關環說書件內容依環境影響評估法第6條應包含開發行為可能影響範圍的各種相關計畫；縣府後續依彼此對環境的相互影響、加成效應納入評估並進行審查。

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縣府產業發展處會中表示，東茂產業園區面積約18.85公頃，歷經前年12月及去年8月兩次可行性審查會議，目前尚未通過產業園區籌設許可。

民眾要求頌林新經濟產業園區及東茂產業園區兩案面積合計近40公頃，估將引入逾1萬人，應一併做環評。產發處對此表示，因兩案基地並未臨接，且相關區內公共設施未共用，為獨立開發營運的產業園區，未符合內政部於2019年7月19日函釋應合併檢討面積的條件，可行性規劃分別審議。涉及環評部分，如本府環保局認定需要合併檢討，後續將可行性報告書送交經濟部產業園區管理局審議。

說明會中，環保人士和鄉親對於開發商的水資源管理與污染、開發計畫的可信度與資料真實性提出多點疑慮，並質疑產業用地需求的合理性；強調應保護石虎棲地，更認為國土計畫應維護農地，避免不當開發，否則形同虛設。峨眉鄉代理鄉長田昭容和多位民代與會，縣議員王辰翔說若引進製程，將在議會提出質詢。

礙於時間限制，業者未能全數回應與會者提問，民眾要求業者擇期於峨眉鄉再辦一次說明會。

艾德蒙海外股份有限公司開發經理蔡典霖受訪時，再次承諾開發沒有製程、沒有污染，都是做研發。旅館是因應北埔觀光而規劃二百個客房。關於污水污染溪流，他坦言盤基養生村未做好，頌林施工已改善。對於鄉親提頌林和東茂應合併環評，蔡典霖說，屆時若環評委員審查認為有合併必要，將遵照辦理。至於石虎生態，他說會持續與居民溝通，期兼顧生態和經濟發展。

買下鴻福球場腹地的開發商，預計開發養生園區、2個產業園區、旅館及休閒農場合計5期開發案。但當地青年去年9月在峨眉鄉中盛野溪記錄到罕見的石虎，台灣石虎保育協會也曾在開發案周邊拍到石虎，直言大型開發量體將對石虎自苗栗往竹縣移動造成嚴重阻絕。

環保人士和鄉親對於開發商的水資源管理與污染、開發計畫的可信度與資料真實性提出多點疑慮，並質疑產業用地需求的合理性，強調應保護石虎，維護農地，避免不當開發。（記者廖雪茹攝）

民眾現場手持並展示拒絶污染產業及保護石虎棲地等多項訴求。（記者廖雪茹攝）

民眾現場手持並展示拒絶污染產業及保護石虎棲地等多項訴求。（記者廖雪茹攝）

新竹縣議員王辰翔（右二站立者）說，若開發商引進製造業，將在議會提出質詢。 （記者廖雪茹攝）

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