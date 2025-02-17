高雄水果行遭爆爛櫻桃切過再賣 業者稱「削除瑕疵促銷」

民眾在高雄左營某水果行買了1盒櫻桃，卻見裡頭有部分被削過，懷疑是將爛掉部分切除再賣給客人，但業者稱是切掉瑕疵促銷而非發霉，衛生局將抽驗。（擷取自臉書社團爆料公社二社）

2025/02/17 17:29

〔記者許麗娟／高雄報導〕連鎖木瓜牛奶遭爆料使用發爛木瓜，高雄也有民眾在臉書社群發文，指昨（16）日到左營區華夏路一家水果行買了1盒櫻桃，回家打開，發現裡頭有數顆櫻桃被削過，指控店家不老實，櫻桃爛掉切過再整盒賣給客人。業者稱是將櫻桃瑕疵部分削除並促銷販售，瑕疵部分非發霉，衛生局將依抽驗結果處辦。

高雄市衛生局今（17）日前往左營區該家水果行稽查，現場發現有盒裝櫻桃內有被削除的櫻桃，據業者向稽查人員表示，將櫻桃瑕疵部分削除並促銷販售，該部分並非發霉，衛生局表示，因現場並未見已被削除之瑕疵部分，將抽驗該產品待檢驗結果依法處辦。

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衛生局指出，依食品安全衛生管理法第17條、一般食品衛生標準第3條規定，販賣之食品，應具正常且合理可接受之性狀、風味及色澤，不得有因衛生不良、品質不佳或製程品管不當所導致之變色、異常氣味或風味、異常之凝結或沉澱、污染、肉眼可見霉斑、異物或蟲體、寄生蟲等情形。違者，依食安法第48條，經命限期改正，屆期不改正者，處三萬元至300萬元罰鍰。

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