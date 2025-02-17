長榮航空第四代豪華經濟艙發表 3月開賣

長榮全新波音787-9 客機，將配備第四代豪華經濟艙。（記者姚介修攝）

2025/02/17 18:45

〔記者姚介修／桃園機場報導〕長榮航空今天在長榮4號修護廠棚舉辦「專注進化·從心出發 長榮航空第四代豪華經濟艙發表會」，推出業界最寬42英吋豪華經濟艙，導入波音787-9客機，「經濟艙升級」再提升為「類比商務艙」的規格，該艙等將於3月開賣，由於最新波音787-9客機會先投入桃園-雅加達航線，已購買該航線經濟艙的乘客，都有機會搶先享受這個「彩蛋」。

長榮航空表示，新增第4代豪華經濟艙的機型，會陸續加入慕尼黑、米蘭、直飛維也納及舊金山早班機等航線服務。

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長榮航空是全球第一家推出豪華經濟艙的航空公司，第四代豪華經濟艙座椅共設有28 席，採2-3-2格局，前後椅距42英吋，是業界最寬敞椅距。椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，椅墊同步向前及向上滑動，以5英吋後傾實現等同於8英吋的舒適角度，使後座旅客空間更顯充裕。而且座椅配備目前業界最大的15.6吋高畫質螢幕和娛樂系統控制器，餐桌提供個人行動裝置放置架，座椅亦配備110V與USB複合式插座，滿足現代旅客的多元需求。

全新座椅設計強調更好的隱密性，增設頭靠兩側隱私隔板，搭配專屬閱讀燈，座椅的頭靠、扶手及腳靠皆採用皮革包覆。扶手內側及椅背螢幕下方均有儲物空間，方便旅客收納和取用隨身物品。靠走道座椅扶手設有輪椅無障礙功能，讓空服員協助有需要的旅客使用。

長榮航空豪華經濟艙曾多次獲得Skytrax「全球最佳豪華經濟艙航空公司」「全球最佳豪華經濟艙餐飲」及「最佳豪華經濟艙座椅」的肯定，讓旅客能體驗卓越的飛行品質，享受類商務舱級的服務。

長榮航空今年推出與英國知名品牌HUNTER聯名的全新過夜包。搭乘從台北出發至美國、加拿大及歐洲等長程航線的旅客，可獲得橄欖綠款過夜包，返程則提供燕麥棕款。全新過夜包增加背帶設計，實用又具戶外功能性，內附同品牌乳液與護唇膏，為長途飛行提供舒適的護膚體驗。

長榮這次配備第4代豪華經濟艙全新波音787-9客機（國籍編號B-17887），共提供皇璽桂冠艙、豪華經濟艙及經濟艙，未來長榮所有波音787-9客機皆會提供三艙等服務。

長榮航空因應航線佈局及營運需求，持續引進新機以優化運能及提升服務品質，後續尚有8架提供三艙等服務的787-9與提供兩艙等服務的5架787-10，預計在2029年以前交付完成。另外於2027年起將引進18架A350-1000型廣體客機，2029年起也會引進15架 A321neo型窄體客機。

長榮航空第四代豪華經濟艙座椅共設有28席，採2-3-2格局，椅距長達42英吋，是業界最寬敞椅距。（記者姚介修攝）

第四代豪華經濟艙座椅配備目前業界最大的15.6时高畫質螢幕和娛樂系統控制器，餐桌配備行動裝置放置架，同時配提供110V與USB複合式插座。（記者姚介修攝）

長榮航空今天舉辦「專注進化·從心出發 長榮航空第四代豪華經濟艙發表會」，總經理孫嘉明（左二）主持揭幕。（記者姚介修攝）

長榮航空今天舉辦「專注進化·從心出發 長榮航空第四代豪華經濟艙發表會」，由長榮航空總經理孫嘉明主持。（記者姚介修攝）

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