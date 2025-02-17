嘉市議會通過環保局5000萬追加預算 清除環保用地暫置場5000公噸垃圾

嘉義市焚化爐處理量能有限，追加5000萬元將招標委外清除處理暫置在環保用地的資源回收垃圾。（記者王善嬿攝）

2025/02/17 17:29

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市環保局因應焚化爐歲修，將資源回收物暫置湖子內環保用地，往年曾因農曆春節資收量大發生火災。嘉義市環保局追加5000萬元預算，規劃以每噸1萬元，委外清除處理5000公噸暫置的資收垃圾，嘉義市議會臨時會今三讀照原編列通過，市環保局將撰擬招標文件、同時了解其他縣市焚化爐處理量能，預計4月上網招標。

環保局長李佳禾表示，湖子內環保用地正進行「嘉義市永續綠能循環園區」的灰渣掩埋場工程，為讓工程順利進行，以往請其他縣市協助調度處理暫置環保用地的資源回收廢棄物，因其他縣市已無法調度處理，自籌5000萬元預算，委外清除處理。

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為防範往年農曆春節資源回收物爆量，容易造成火災，甚至引發濃煙惡臭惹民怨，今年農曆春節前，環保局請廠商將資收物轉運至新竹處理，無法資源回收的垃圾全數打包因應。

環保局說，預計清除處理的資收垃圾共5000公噸，嘉市焚化爐每年歲修約1個月，每天最佳處理量能200公噸，無法消化，此次追加5000萬元預算獲議會審議通過，將同步擬定招標文件及調查各縣市焚化爐處理量能，考量如彰化等縣市3月焚化爐歲修，預計4月招標、儘快清除。

市議員王浩表示，環保局追加5000萬元處理環保用地垃圾打包物，每噸1萬元含7500元處理費、2500元清運費，高於其他縣市焚化爐收費，要求環保局調降處理費。環保局回應，因垃圾處理費是浮動價格，將視招標情形調整。

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