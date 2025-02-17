環狀線災損中工喊冤 新北捷運局：求償19.27億、一毛都不放過

捷運環狀線0403地震災損報告指中華工程未按圖施工，使調坡板銑空至鋼梁下翼板。（捷運工程局提供）

2025/02/17 17:18

〔記者賴筱桐／新北報導〕去年0403花蓮強震造成捷運新北環狀線嚴重受損，鑑定報告指施工廠商中華工程未按圖施工，但中工今天召開記者會，質疑新北市府立場不公、輕率究責。新北市捷運工程局回應，尊重國內頂尖專家學者的專業判斷，依據第三方公正單位鑑定報告，向中工求償19.27億元，一毛錢都不會放過。

新北捷運局發布聲明指出，環狀線0403位移鑑定報告由雙北市府共同委託第三方公正單位進行原因分析，確認受損原因是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作，因調坡板完全銑穿，才會導致插銷跳脫、盤式支承失效、鋼箱梁位移。

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針對中華工程提及中原站地震偵測儀器被關閉，捷運局表示，0403地震的強度中央氣象署都有相關數據，且新北捷運公司接手營運後，並未變動或關閉任何地震檢測設備，中工所述並非事實。

捷運局強調，雙北市府共同委託中華民國結構工程學會分析原因，採購過程均符合政府採購法規定，該學會為國內結構工程最具公信力的機構，參與調查原因分析工作的委員，包括長期從事鐵路橋梁耐震設計的學者專家。經災後現場調查、與設計及施工等單位，還原施工程序，並建立結構模型，以電腦模擬方式進行驗證。

捷運局說，此次橋梁錯位原因與調查結果相符，無論任何機構或個人來做災害原因分析，結果均無法悖離調坡板銑穿的事實。依照公正第三方鑑定報告，中工未按圖施工，市府該向中華工程求償的19.27億元，一毛也不會放過，最晚4月2日前提告。

0403地震造成捷運環狀線位移，鑑定報告指中工未按圖施作，調坡板銑空才會導致插銷向上跳躍，進入贅餘空間。（捷運工程局提供）

環狀線0403位移鑑定報告顯示，插銷與調坡板應該深度接合，現況則是完全銑穿，產生贅餘空間。（捷運工程局提供）

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