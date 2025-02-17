彰化育兒資源網上線 新手爸媽敲碗APP更方便

彰化縣育兒資源網這個月上線，開放0到6歲家長註冊使用。有家長提出進一步優化建議，讓使用更順手。（圖取自網站）

2025/02/17 16:51

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府架構「彰化縣育兒資源網」網站，以利家長找尋資源，開放給育有0至6歲幼兒的家長免費註冊，不少新手爸媽建議，手機APP更方便操作更順手，希望有APP來當養兒育女的神隊友。縣府對此表示，正在研議中，會盡快推出彰化育兒專屬APP，並持續更新和擴充網站內容，以滿足多數家庭的需求。

這個月上線的彰化縣育兒資源網，為新手爸媽提供了豐富且實用的育兒資訊，網站包含四大功能、五大服務；四大功能為找補助、找館舍、找活動及找托育，五大服務則是線上預約親子館活動、托嬰中心及早療據點查詢、育兒福利資訊提供、專業課程講座報名、臨時托育申請。

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社會處表示，家長可以透過育兒資源網，免費預約各項親子館活動及教玩具借閱，依幼兒年齡及需求報名參加親子活動、親職教育，及查詢各項育兒補助資源，最重要的目標，希望讓0到6歲育兒的爸爸媽媽，在育兒之路更加順利。

許多家長表明他們希望網站介面能更直覺、友善，以便快速找到所需資訊。此外，也有家長建議推出APP，讓行動裝置使用者能更方便操作，甚至進一步開發即時互動功能，如線上諮詢或即時聊天，方便家長迅速獲得回應。

縣府則指出，已經著手評估開發APP的可行性，未來將逐步強化行動端應用，並持續優化網站，確保能提供更完善的育兒資源，滿足更多家庭的需求。

彰化縣政府架構「彰化縣育兒資源網」網站，以利家長找尋資源，開放給育有0至6歲幼兒的家長免費註冊。（圖縣府提供）

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