1、2名均落榜！宜縣府盤點13處漁港 「這裡」最適合闢建遊艇碼頭

台灣四面環海，遊艇活動需求與日俱增；宜蘭縣海岸線長101公里，景觀秀麗，是新興的遊艇遊憩海域，目前僅烏石漁港設有遊艇停泊區，有93席泊位，一席難求。（記者游明金攝）

2025/02/17 16:45

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府盤點轄內13處港埠，評估適合設置遊艇碼頭地點；經考量水域穩靜度等問題，將以石城漁港優先推動，縣府已向漁業署爭取700萬元經費，辦理漁港設施改善，並規劃6席船區試辦，日後再研議擴充。

台灣四面環海，遊艇活動需求與日俱增；宜蘭縣海岸線長101公里，龜山島、東澳灣、烏石鼻突岬等景觀秀麗，近年來是新興的遊艇遊憩海域。目前僅烏石漁港設有遊艇停泊區，有93席泊位，由農業部漁業署OT委外營運，已呈飽和一席難求。

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航港局預測遊艇觀光發展極具潛力，台灣現有泊位1211席，推估到125年，遊艇泊位需求量低推估3718席、高推估5806席；宜蘭需求量推估287席至448席。不管是全國或是宜蘭，現有席位都遠遠不足。

行政院要求宜蘭縣政府盤點縣轄1處商港、10處漁港與2處簡易碼頭，評估適合設置遊艇碼頭地點；縣府完成「宜蘭縣遊艇泊區區域整體規劃」期末報告；針對水域穩靜、越波影響、水深維持能力、碼頭泊靠密集性、可利用水域面積等15項因素，請專家學者進行綜合評分；前3名分別是烏石漁港、南方澳漁港、石城漁港，最為適合。

但縣府進一步分析，烏石港魚汛期時，漁業泊區擁擠，無增加遊艇泊區空間；現有的遊艇碼頭已發展成熟，也無空間增加席位；南方澳漁港現況碼頭擁擠，水域缺乏餘裕空間，漁會與漁民均不同意遊艇進港停泊。這兩處漁港除現有的遊艇碼頭，暫不列為優先發展遊艇泊區。

縣府決定以石城漁港優先推動，規劃在北泊區做為遊艇停泊中繼站，規劃停泊小型遊艇預計6席，但現況港口無外廓設施，易直接受浪造成穩靜不足，致使外來船隻進出有安全疑慮，目前也無相關遊艇服務設施，縣府已向漁業署爭取經費辦理港區漁業設施改善。

除了石城漁港，縣府認為南澳朝陽漁港、粉鳥林漁港都具潛力，均可評估新闢泊區，後續可併案辦理可行性評估，因此列為第2、第3順位推動。至於蘇澳港因屬商港，由港務公司經營管理，縣府認為可規劃獨立泊區，發展遊艇碼頭，並朝遊艇母港發展。

宜蘭縣政府盤點轄內13處港埠，評估適合設置遊艇碼頭地點；經考量水域穩靜度等問題，將以石城漁港優先推動。（記者游明金攝）

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