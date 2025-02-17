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    去年全台河川嚴重污染測站剩7站 環境部︰畜牧廢水污染居多

    環境部今（17日）公布2024年河川水質監測結果，全台303個河川水質測站，去年共7站達嚴重污染，爲歷年最低。 （記者陳嘉怡攝）

    環境部今（17日）公布2024年河川水質監測結果，全台303個河川水質測站，去年共7站達嚴重污染，爲歷年最低。 （記者陳嘉怡攝）

    2025/02/17 16:37

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部今（17日）公布2024年河川水質監測結果，全台303個河川水質測站，去年共7站達嚴重污染，為歷年最低。環境部指，嚴重污染測站分佈在雲林、台南、高雄，其中有5處屬於畜牧廢水污染，將新設集中處理場回收畜牧廢水，將沼渣沼液還肥於田，並加強推動沼氣發電。今年也將優先針對南崁溪等8條流域，重金屬超標及中重度污染測站加強管制，改善水質。

    環境部水質保護司長王嶽斌表示，去年全台河川嚴重污染測站剩下7站，是全台水質監測20多年以來的歷年最低，嚴重污染測站包括，雲林新虎尾溪的蚊港橋、海豐橋；台南急水溪的青葉橋、台十九甲線急水溪橋；高雄二仁溪古亭橋，阿公店溪的舊港橋、前州橋。

    王嶽斌指出，這7處嚴重污染測站中，除了阿公店溪的舊港橋、前州橋主要污染源為生活廢水、工業廢水之外，其餘5處的污染主因皆為畜牧廢水，顯示畜牧廢水處理已是重中之重，畜牧廢水中有很高濃度的有機物，產生的沼氣可用於發電，沼渣沼液則可做為有機肥料，還肥於田。

    為改善嚴重污染測站水質，環境部規劃今年起，將陸續在雲林崙背鄉、麥寮鄉，台南柳營區，高雄內門區、路竹區，共新設5處畜牧糞尿集中資源化處理場，回收畜牧廢水推動沼渣沼液灌溉。針對台南的急水溪、高雄二仁溪、阿公店溪，也會加強工業廢水的排放總量限制。

    王嶽斌提到，2015年開始推動的水污染總量管制，去年全台44條高污染潛勢圳路，已全數解除列管；為進一步提升水質，今年將啟動量管制2.0，計畫在未來4年內，推動20處水體劃設加嚴管制區，將擴大水體管制範圍，增加生物需氧量及氨氮管制，並針對超出排放標準的畜牧業要求縮減養豬頭數，或限制事業家數、事業排放水量等。

    今年優先鎖定南崁溪、老街溪、社子溪、新豐溪、新虎尾溪、急水溪、二仁溪、阿公店溪共8條流域，重金屬超標及中重度污染測站實施強化管制，確保水質穩定改善。

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