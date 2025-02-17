24小時查空位！新北7832格路邊停車格 導入智慧停車系統

新北市陸續建置路邊智慧停車系統。（記者董冠怡攝）

2025/02/17 16:24

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市自2022年起陸續建置路邊智慧停車系統，市府交通局停車營運科長許芫綺今表示，截至目前為止，已於7832個路邊停車格導入智慧停車服務系統，包含智慧停車柱、地磁偵測設備，透過車牌辨識自動收費、車輛動態偵測，提供24小時空位資訊、服務逾735萬車次。

許芫綺說明，7832格中有1254格建置智慧停車柱，車柱針對不同使用族群或道路條件，分成貨車卸貨、家長接送、路側允許3種，提升周轉率。首先是放在卸貨停車格旁的車柱，搭配累進費率，避免久佔；其次立於學校附近，限時方便家長接送孩子；第三為路側條件充足，例如人行道路幅夠寬，避免設立後阻礙民眾通行。

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其餘6578格則是建置地磁偵測設備，雖然無法拍攝車牌號碼，但可從車輛停入及駛離時間計算停車費，輔助人工開單作業，與停車柱自動開單不同，板橋、中和、永和等行政區都有，設置路段可上交通局網站查詢，今年還會於停車密集路段再增地磁格位數；不過她也強調，無論是停車柱或地磁偵測，皆可提供24小時空位資訊。

許芫綺指出，智慧停車系統24小時偵測停車格空位資訊，結合雲端資料整合技術，以地圖將空位資訊呈現於「新北市即時交通資訊網」、「易停網」及「停車大聲公」APP，且以顏色區分呈現停車格即時資訊，車主先打開APP查看即時空位資訊，導航至停車格，即可減少繞行找尋時間。

交通局補充，已於市內39所托嬰（幼）機構，繪設297格家長接送停車格，並依學校上、放學時間，設定6至15分鐘免費停車，另在107條路段、247格裝卸貨停車格導入智慧停車服務，提高車格周轉率至7.55。只要道路條件允許，市轄所有路邊停車格都將建置智慧停車設備、道路淨寬不足路段也將設置地磁偵測設備，擴大即時空位資訊服務範圍。

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