張善政PO文讚台灣燈會疏運有成效 通篇未提交通部出手幫忙挨轟

「2025台灣燈會在桃園」15日迎來大量賞燈人流，因展區動線、疏運措施混亂，當天人流動彈不得，交通大癱瘓，張善政市府被罵爆。（資料照）

2025/02/17 19:44

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「2025台灣燈會在桃園」開幕後首個週六（15日）迎來大量賞燈人流，因展區動線、疏運措施混亂，當天人流動彈不得，交通大癱瘓，張善政市府被罵爆。後續交通部出手幫忙桃園疏通人流，週日（16日）疏運明顯順暢許多，張善政在臉書發文讚市府團隊努力，但通篇未提及提供幫助的交通部，又遭網友抨擊。

2025台灣燈會在桃園15日迎來開幕後首波人潮高峰，卻出現交通癱瘓窘況，賞燈民眾抱怨連連。交通部15日當天立即啟動跨單位聯防機制，指示台鐵、高鐵及國道客運加開班次協助桃園市政府疏運燈會旅客，16日也安排國道客運直達台北車站的臨時路線。

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因為今天（17日）就是上班日，昨天燈會人潮比週六少了很多，市長張善政昨晚視察機捷A18站及高鐵桃園站交通疏運，肯定精進大眾運輸加強疏運有了初步成效。他還在臉書發文，「感謝市府夥伴努力減低旅客不便。今天整體來看，無論是在捷運、高鐵、接駁車和高速公路等狀況都改善很多，像是機捷的出站時間，平均都能在3-5分鐘內完成，是非常大的改進。」

不過張善政整篇貼文沒有提到交通部出手協助，不少網友在底下留言抨擊「明明是交通部出面協調，說得好像是只有市府團隊的努力」、「交通部幫你張善政爛攤子不用謝？」、「要感謝交通部協助，更要感謝上天保佑」、「張善政團隊執政能力爛到出汁，感謝交通部出手」、「要真的可以一開始就規劃好，哪還需要『七項措施』？怕人家不知道你是改善完才要來視察的大官嗎？」、「作為市長還這麼沒有格局連感謝相關部會通力合作都沒有，真的只會收割」。

政治工作者周軒今天也PO文酸，「台灣燈會在桃園，疏運人潮一團亂，桃園市長張善政被罵到臭頭，交通部還幫桃園協調台鐵、高鐵、國道客運增開班次，盡可能的疏運旅客。結果張善政發了一篇感謝文，通篇未提交通部。倒不是說交通部做什麼事都要人感謝，而是張善政看起來完全不知道，自己在當什麼市長，走一個佛系的概念。被罵了趕快去巡視，以為自己可以叫得動高鐵台鐵多開班次。國民黨的縣市長，就是這麼的樸實無華。」

「2025台灣燈會在桃園」15日迎來大量賞燈人流，因展區動線、疏運措施混亂，當天人流動彈不得，交通大癱瘓，張善政市府被罵爆。（資料照）

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