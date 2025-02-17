尖石老鷹溪步道復建遇康芮風災 變更設計也建臨時步道維持開放

新竹縣尖石鄉公所辦理老鷹溪步道災害復建工程，沒想到再遇康芮颱風侵襲破壞，鄉公所為求工程完整辦理變更設計，同時也闢設臨時步道讓園區維持開放。 （記者廖雪茹攝）

2025/02/17 15:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉玉峰村的秘境—老鷹溪步道，去年投入災害復建工程後，沒想到再遇康芮颱風侵襲，土石崩落破壞了部分步道及邊坡，鄉公所為求工程完整辦理變更設計，同時也闢設臨時步道讓園區維持開放，預計3月底前完工。

尖石鄉公所表示，老鷹溪步道0K+450處災害復建工程去年9月27日開工，主要施作防落石網50M、新設木棧道40M、兩側新設木作欄杆108M、下邊坡拉鋼索等；進場動工不久，10月康芮颱風來襲，造成工區內部分步道及邊坡遭土石破壞。

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為求工程整體復建完整性，正辦理變更設計中，全部工程預計3月底前完工。完工之前，經鄉公所與玉峰社區發展協會討論決定，在兼顧山友安全與部落觀光下，由公所另闢臨時步道替代，施工期間仍開放進入，讓遠到而來的遊客不會撲空。

尖石鄉公所表示，老鷹溪步道位於竹60-1線鄉道約6.5K，發源自李棟山，是大漢溪上游玉峰溪的支流之一，步道口緊鄰玉峰國小，長約1公里，木棧道沿溪畔岩壁搭建，沿途建置多處觀景台，環境清幽，動、植物生態豐富，步道終點為高15公尺、寬20公尺的老鷹溪瀑布，單程只要40分鐘，難度低，適合全家人同遊。

在過去，老鷹溪步道有一部分是李埔部落對外往來的要道，隨著縣道的開通而荒廢，後經尖石鄉復育團多次修建而成形。公所為提供旅客親近的步道環境，向交通部觀光局爭取1200萬元辦理整修，2019年3月啟用。

新竹縣尖石鄉公所辦理老鷹溪步道災害復建工程，沒想到再遇康芮颱風侵襲破壞，鄉公所為求工程完整辦理變更設計，同時也闢設臨時步道讓園區維持開放。 （記者廖雪茹攝）

新竹縣尖石鄉公所辦理老鷹溪步道災害復建工程，遇康芮風災再辦理變更設計，預計3月底前完工。 （記者廖雪茹攝）

老鷹溪瀑布。（記者廖雪茹攝）

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