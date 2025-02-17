台中佛心當舖推學費「周轉免息」網熱議 老闆現身說法

該當舖在臉書的學費周轉免息貼文。（擷自臉書）

2025/02/17 15:55

〔記者許國楨／台中報導〕各級學校陸續開學，有些家庭因經濟因素付不出子女學費，陷入窘境，台中市北區有一家當舖為此推出學費免息週轉專案，幫助有需要的高中職與大學生，雖然有相關條件限制也引發網友議論；張姓老闆強調，自已農家出身，深知父母面臨孩子開學沒錢繳學費的心情，此專案還是希望對社會盡分棉薄之力。

該家當舖近來在臉書貼文表示，「本當舖因應中低收入戶之高中大學學費週轉專案，專案條件以下：限大台中區域，有高中職大學之註冊繳費單，中低收入證明，有工作信用良好無暇者，需有汽機車及有價抵押品與有還款能力者，限額30名，一個月免息週轉。」

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而文章經轉發也引發熱議，許多網友紛紛留言，有人說：「社會上還是有溫暖的！」、「這才是真正的雪中送炭！」、「好人一生平安！」，更有網友：「這樣的善行幫助的不只是學生，還有整個家庭！」，但也有人認為不切實際，象徵意義大於實質意義，正反意見都有。

對此，同時也是中區獅子會會長，長期熱心公益的當舖張姓老闆表示，自己是南投鄉下出身的務農人家，早期學校要開學時，因家中孩子多，常看到父母為了籌措學費而愁眉不展，不是標會就是要向親友周轉，還得看人臉色，實在是情何以堪。

尤其近年來常參與社團社服活動，也常看到偏鄉民眾因家庭因經濟因素付不出子女學費，陷入窘境，加上最近才剛過完年，有些家長為支付過年紅包等開銷，年後生意或是薪水銜接不上，為此與股東討論後有此發想，進而付諸具體方案。

張老闆說，自己從小家境清寒，深知經濟困難對求學的影響，因此希望透過這個專案，為學生及家長減輕壓力，他強調：「希望能幫助更多孩子安心上學，知識改變命運，教育永遠是最好的投資。」

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