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    旅遊亮點集章換彰化紀念傘 背後原因曝光了

    彰化推紀念傘行銷觀光，不只是活動周邊，更承載著彰化和美鎮「雨傘王國」的輝煌歷史。（圖由縣府提供）

    彰化推紀念傘行銷觀光，不只是活動周邊，更承載著彰化和美鎮「雨傘王國」的輝煌歷史。（圖由縣府提供）

    2025/02/17 16:01

    〔記者張聰秋／彰化報導〕全台「台灣觀光100亮點」活動如火如荼，彰化更別出心裁，加碼推出「集章換限量彰化紀念雨傘」原本預計發放1000支，沒想到大受歡迎，縣府臨時決定再追加1000支，但依舊供不應求。如今，2000支紀念傘已幾乎被兌換一空，只剩最後50個兌換序號（1序號可換1支），錯過就沒了！

    這款有錢也買不到的紀念傘，不只是活動周邊，更承載著彰化和美鎮「雨傘王國」的輝煌歷史。80年代，和美鎮曾是全球知名的雨傘生產基地，製造量驚人，據說全部撐開來足以覆蓋半個地球，讓彰化贏得「雨傘王國」美譽，縣府這次以雨傘作為活動紀念品，不僅別具在地象徵意義，也勾起許多在地人的回憶。

    紀念傘採透明塑膠材質，傘面中央用英文「CHANGHUA」圈成圓形，傘緣則印上八卦山大佛、扇形車庫、台灣優格餅乾學院觀光工廠、鹿港老街、田尾公路花園等5大彰化旅遊亮點，這些景點全數入選「台灣觀光100亮點」，也是遊客造訪彰化的必遊之地。設計採用藍、白、橘、黃、灰等色系點綴，在透明傘底的襯托下，更顯得獨特又搶眼。

    縣府城市暨觀光發展處副處長洪世益表示，活動紀念品要有其創意與紀念性，才有吸引力和收藏性，就像去年彰化爌肉飯節，推出300個古城紀念碗，活動開跑9天兌換一空，而這次紀念傘的誕生，正是希望透過「雨傘王國」的意象，重現當年彰化雨傘產業的輝煌。

    目前紀念傘僅剩最後50支，換完就沒有了。想獲得的民眾可透過「愛玩彰化LINE@」參與集章活動，掃描指定5大景點的QR code，即可獲得兌換資格，並在LINE@「兌換好禮」查看兌換序號。取得序號後，可在上班日親至縣府城市暨觀光發展處兌換，假日及國定假日則可前往彰化縣旅遊服務中心兌換。

    紀念傘採透明塑膠材質，傘面中央用英文「CHANGHUA」圈成圓形，傘緣則印上八卦山大佛、扇形車庫、台灣優格餅乾學院觀光工廠、鹿港老街、田尾公路花園等五大彰化旅遊亮點。（圖由縣府提供）

    紀念傘採透明塑膠材質，傘面中央用英文「CHANGHUA」圈成圓形，傘緣則印上八卦山大佛、扇形車庫、台灣優格餅乾學院觀光工廠、鹿港老街、田尾公路花園等五大彰化旅遊亮點。（圖由縣府提供）

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