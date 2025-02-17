竹市資源班114學年度增班增師、設特教組長

竹市114學年度資源班將增班增師、設特教組長。（市府提供）

2025/02/17 15:33

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市府今宣布自114學年度起提升特殊教育資源，包括國中小增設13班分散式資源班及1班巡迴輔導班，並增聘高中以下學校特教教師27名。此外，為強化學前特殊教育，市府將增設1班集中式特教班及3班巡迴輔導班，並增置8名學前特教教師。114學年度起各校亦將設置特教組長，以分擔行政業務，減輕第一線特教教師的教學與行政負擔。

教育處表示，除增設國中小資源班、巡輔班和特教教師等政策外，市府亦修正「新竹市高級中等以下學校特殊教育班教師每週教學節數標準」，除既有的直接教學形式外，並於特教教師基本授課節數納入間接服務節數。增進特教服務品質，推動教育人員福利政策，逐年降低竹市特教班師生比，以減輕第一線特教教師的教學負擔。

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教育處指出，為減輕特教教師的負擔並提升特教教學品質，114學年度除了現有的270位時薪與專任特教助理員協助學生在校生活外，市府將於114年6月持續辦理11名月薪助理員招考，進一步強化特教支持系統。

教育處說明，市府藉由推動增班增師降低師生比、提升學前特教服務品質、將特教教師的基本授課節數納入間接服務節數、提供鑑定評估人員專業支持與合理報酬，減輕教師兼任行政業務負擔等，期望健全竹市特殊教育工作環境。

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