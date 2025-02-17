為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    萬里國中代理師求職被要求兼行政 教育局：已函文糾正校方

    新北市萬里國中近日舉辦公民科代課教師甄選，校方要求李姓男子除課外，也要兼任職探中心組長，遭拒絕後不錄取，李姓男子隨後致電校長，並揚言要炸掉學校。（記者羅國嘉攝）

    新北市萬里國中近日舉辦公民科代課教師甄選，校方要求李姓男子除課外，也要兼任職探中心組長，遭拒絕後不錄取，李姓男子隨後致電校長，並揚言要炸掉學校。（記者羅國嘉攝）

    2025/02/17 15:34

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市萬里國中近日舉辦公民科代課教師甄選，校方要求李姓男子除教課外，也要兼任職探中心組長，遭拒絕後不錄取，李姓男子隨後致電校長，並揚言要炸掉學校。對此，代理暨代課教師產業工會質疑，校方強迫代理兼行政職，且未報請教育局，凸顯代理教師求職困境；教育局則表示，已函文糾正校方，並要求學校改善在甄選過程中的行政疏漏，避免類似事件的再次發生。

    工會指出，根據《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》第17條，代理教師不得兼任行政職務，但據媒體報導，萬里國中在面試過程中要求應聘教師兼任職探中心組長，這一要求被該名應聘者拒絕，最終未能錄取。

    工會表示，除了不當的行政要求外，萬里國中的甄選程序也存在重大疏漏。根據規定，學校應在甄選當日下午四點前公佈結果，但萬里國中並未按時公布，造成了應聘教師的不便，且顯示出該校在行政管理上的缺失。

    工會對此事件提出嚴正質疑，認為學校不應該將兼任行政職務作為聘任條件，這樣的做法不僅影響代理教師的專業發展，也加重教師的不穩定性與工作負擔，應受到關注與檢討。除此之外，也反映教育體制中行政過量，與正式教師不願接任行政工作之間的結構性問題。許多正式教師因有工作保障，選擇拒絕額外的行政責任，而這些責任就被轉嫁到代理教師身上。這種將負擔轉嫁給結構性弱勢群體的做法，無論對教師還是對教育品質來說，都極為不公平。

    因此，工會呼籲教育部與新北市教育局，應該深入了解並解決教育體制內行政過量的根本原因。並建議，提高行政加給，或將行政工作專職化，讓負責行政的工作者不再是以兼任形式負擔。這樣一來，既能減輕教師的額外負擔，也能確保學校行政工作的運行。

    針對此次事件，教育局已函文糾正校方，並要求學校改善，也強調將持續督導各校依規定辦理代理代課教師甄選及聘任等事宜，避免類似事件的再次發生。另外，針對李姓男子行為，教育局嚴厲譴責該應聘教師因不錄取，揚言在學校放置炸彈的行為，絕對依法究辦，另外向學校了解，該名考生未錄取原因，是甄選未達口試及試教最低錄取門檻，試教過程屢屢出錯，經甄選委員會決議後未予錄取。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播