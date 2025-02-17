萬里國中代理師求職被要求兼行政 教育局：已函文糾正校方

新北市萬里國中近日舉辦公民科代課教師甄選，校方要求李姓男子除課外，也要兼任職探中心組長，遭拒絕後不錄取，李姓男子隨後致電校長，並揚言要炸掉學校。（記者羅國嘉攝）

2025/02/17 15:34

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市萬里國中近日舉辦公民科代課教師甄選，校方要求李姓男子除教課外，也要兼任職探中心組長，遭拒絕後不錄取，李姓男子隨後致電校長，並揚言要炸掉學校。對此，代理暨代課教師產業工會質疑，校方強迫代理兼行政職，且未報請教育局，凸顯代理教師求職困境；教育局則表示，已函文糾正校方，並要求學校改善在甄選過程中的行政疏漏，避免類似事件的再次發生。

工會指出，根據《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》第17條，代理教師不得兼任行政職務，但據媒體報導，萬里國中在面試過程中要求應聘教師兼任職探中心組長，這一要求被該名應聘者拒絕，最終未能錄取。

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工會表示，除了不當的行政要求外，萬里國中的甄選程序也存在重大疏漏。根據規定，學校應在甄選當日下午四點前公佈結果，但萬里國中並未按時公布，造成了應聘教師的不便，且顯示出該校在行政管理上的缺失。

工會對此事件提出嚴正質疑，認為學校不應該將兼任行政職務作為聘任條件，這樣的做法不僅影響代理教師的專業發展，也加重教師的不穩定性與工作負擔，應受到關注與檢討。除此之外，也反映教育體制中行政過量，與正式教師不願接任行政工作之間的結構性問題。許多正式教師因有工作保障，選擇拒絕額外的行政責任，而這些責任就被轉嫁到代理教師身上。這種將負擔轉嫁給結構性弱勢群體的做法，無論對教師還是對教育品質來說，都極為不公平。

因此，工會呼籲教育部與新北市教育局，應該深入了解並解決教育體制內行政過量的根本原因。並建議，提高行政加給，或將行政工作專職化，讓負責行政的工作者不再是以兼任形式負擔。這樣一來，既能減輕教師的額外負擔，也能確保學校行政工作的運行。

針對此次事件，教育局已函文糾正校方，並要求學校改善，也強調將持續督導各校依規定辦理代理代課教師甄選及聘任等事宜，避免類似事件的再次發生。另外，針對李姓男子行為，教育局嚴厲譴責該應聘教師因不錄取，揚言在學校放置炸彈的行為，絕對依法究辦，另外向學校了解，該名考生未錄取原因，是甄選未達口試及試教最低錄取門檻，試教過程屢屢出錯，經甄選委員會決議後未予錄取。

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