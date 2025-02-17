林俊憲爭取增南市北、南區多條重要路口左轉車道 讓交通更順暢

立委林俊憲（左一）偕多位議員、市府與內政部國土署官員會勘台南北區和緯路段，計劃提案增設多個路口左轉車道，讓交通更順暢。（圖：林俊憲服務處提供）

2025/02/17 15:33

〔記者王俊忠／台南報導〕近期台南立委林俊憲爭取的南區健康路、中華西路重要路口增設偏心式左轉車道工程相繼完工後，廣受市民好評。因原先左轉車擋住雙向直行車造成交通大打結的情況獲得極大改善，交通順暢許多。林俊憲今再邀政府相關部門會勘，計劃向中央提案再增設北區和緯路幾個大路口的左轉專用車道。

林俊憲表示，健康路與中華西路是台南市區南側重要幹道，他分別向國土署爭取4200餘萬元及7600餘萬元改善，既然成效良好，應該要繼續在市區的重要路口施做，讓交通更順暢。為此，林俊憲會同國土署長吳欣修、南市府工務局副局長鄒譽名、交通局長王銘德、市議員周嘉韋、沈震東、林依婷與議長邱莉莉助理等人到和緯路會勘。

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林俊憲與議員們當場與市府及國土署官員溝通後，決定將於近期由市府正式送件到內政部審查。

林俊憲說明，此次市府交通局提報「永續提升人行安全」補助計畫，將申請4890萬元經費，預計在北區和緯路的數個大路口，包含文賢路、海安路進行改善，打除分隔島、增設左轉專用車道並改善號誌；而和緯路2段從西門路口至公園路口間，還會改善瓶頸路段，調整車道配置、增設左轉車道。

對此，林俊憲與會勘議員認為，除了北區和緯路外，南區中華南路、金華路與南和路口因為有多條岔路交會，也有改善必要，會趁此次計畫一併送件，將中華南路分隔島打除，增設左轉車道。

台南市府表示，目前此案還在內部作業中，交通局已於2月4日發文給提案窗口工務局彙整，預計2月中旬完成內部審查程序，將正式提報內政部國土署審查，屆時希望林委員全力協助向中央爭取。

國土署長吳欣修說，雖然目前面對國會預算僵局，計畫多少有些影響，但仍會全力支持，也允諾待市府送件後會盡快完成審核，讓改善工程順利進行。

立委林俊憲（左三）偕多位議員、市府與內政部國土署官員會勘台南北區和緯路段，計劃提案增設多個路口左轉車道，讓交通更順暢。（圖：林俊憲服務處提供）

立委林俊憲偕多位議員會勘主張台南北區和緯路與文賢路口應增設左轉車道，使交通更順暢。（圖：林俊憲服務處提供）

在立委林俊憲與議員林依婷等人爭取下，中央與台南市府已在南區健康路段完成增設多處路口的偏心式左轉專用車道。（資料照）

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