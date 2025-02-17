顧地球！新北平溪啟動淨山 一次清理650公斤垃圾

參與民眾手持長夾與垃圾袋，沿步道拾起天燈殘骸及垃圾。（圖由新北市觀旅局提供）

2025/02/17 15:26

〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北市平溪天燈節」已於2月12日落幕，為維護平溪自然生態，新北市府觀光旅遊局於昨天（17日）與新北市山岳協會合作淨山，逾百位民眾手持垃圾袋與長夾，沿路撿拾天燈殘骸，讓生態環境與天燈文化資產永續共存。更多天燈節活動訊息，請上新北市觀光旅遊網、新北旅客Facebook粉絲專頁、新北旅客官方IG或「2025新北市平溪天燈節」官方網站查詢。

觀旅局表示，平溪區淨山活動分「平溪場」及「十分場」2場次，由知名登山達人吳雲天老師與崔祖錫老師擔任導覽，其中「平溪場」涵蓋孝子山步道、東勢格越嶺步道及觀音巖山步道，「十分場」路線則包括五分山（十分部分）步道及十分至望古產業道路，參與民眾沿步道拾起天燈殘骸及垃圾，聽取導覽解說了解平溪山林秘境、人文遺跡的歷史故事，共清出超過650公斤、約53袋垃圾。

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新北市府觀旅局楊宗珉表示，感謝所有參與「2025新北市平溪天燈節」及參與淨山活動的民眾，平溪天燈節未來也將持續推廣傳統文化與環境永續相平衡的重要精神，讓平溪成為一個兼具文化魅力與生態價值的典範地區，讓大家一同為永續觀光努力。

淨山活動讓許多民眾認識到環境永續的重要性，讓平溪的觀光發展與自然保育成果年年進步。（圖由新北市觀旅局提供）

維護自然生態環境，新北市政府觀光旅遊局於昨日攜手新北市山岳協會合作舉辦兩場次淨山活動。（圖由新北市觀旅局提供）

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