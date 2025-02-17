永億福德宮捐善款 添購全台中首輛可進地下室打電動車火警消防車

太平永億福德宮捐贈全災型泡沫消防車給消防局，這也是全台中市第1輛可開進地下室，針對電動車鋰電池火警進行滅火的消防車。（記者陳建志攝）

2025/02/17 15:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平永億福德宮在土地公應允下，今天以永成里全體里民的名義，捐贈價值500萬的全災型泡沫消防車和消防設備一批給台中市消防局第三大隊太平分隊，這輛消防車也是全台中市第一輛可以開進地下室，針對電動車鋰電池火警進行滅火的消防車，對於維護太平地區民眾的居家安全提供很大的幫助。

台中市消防局第三大隊太平分隊今天舉辦救災車輛暨裝備器材捐贈儀式，包括台中市消防局長孫福佑、永億福德宮管委會主委張弘謀、太平區長陳柏宏、立委何欣純、太平農會總幹事余文欽、市議員黃佳恬、永成里長陳秋蟬等人都出席。

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台中市消防局長孫福佑表示，非常感謝永億福德宮捐贈500萬元的善款，採購全台中市第1輛針對地下室電動車鋰電池形成的火警，可以產生泡沫進行救災的車輛，同時添購一批救災需要的裝備，讓太平分隊裝備更齊全，接受任務指派也更能靈活運用，對於維護太平地區民眾的居家安全提供很大的幫助。

台中消防局表示，此次捐贈的全災型泡沫消防車，具備高機動性，可靈活進入巷弄及地下停車場，尤其適用於都市密集區域的消防救援工作，搭載新型泡沫滅火系統，能有效應對鋰電池與電動車火警，提升救災效率。針對電動車火警，消防局也逐年購置電動車底盤瞄子、防火毯、安全緊急插頭及移動式砲塔等救災裝備器材，以確保救災人員及市民生命財產安全。

太平永億福德宮管委會主委張弘謀表示，福德宮位於永成里里內，土地公庇佑里民平安、順利，信徒也都是土地公的志工，這次為了運用多年累積的結餘款，事前擲筊詢問土地公，把錢拿來買土地？土地公沒有答應，問祂是否可拿來捐消防車？立刻就得到聖筊，因此決定捐出新型消防車，並說里內這幾年除了蓋社會住宅，還蓋了好幾棟新的集合式大樓，這一輛可開進地下室救災的消防車，剛好非常適合，可以守護里民的安全和財產。

太平永億福德宮捐贈全災型泡沫消防車給消防局，這也是全台中市第1輛可開進地下室，針對電動車鋰電池火警進行滅火的消防車。（記者陳建志攝）

太平永億福德宮主委張弘謀（左8）代表捐贈全災型泡沫消防車，由台中市消防局長孫福佑（左7）代表接受。（記者陳建志攝）

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