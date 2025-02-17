彰化員林市黃金帝國拆除工程18日展開 明年5月完成

黃金帝國已廢棄已久，18日展開拆除的前置作業。（記者顏宏駿攝）

2025/02/17 15:06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣員林市火車站前黃金帝國大樓荒廢20多年，縣府將辦理公辦都市更新案，拆除工程將從18日展開，預計3月份拆除後方的公有宿舍，4月份拆除黃金帝國建築主體，明年5月拆除完成由於都更計畫非一蹴可幾，公所打算將來平面基地將暫時提供作停車場用地。

日前工程單位已到黃金帝國週邊貼公告，18日將開始進行圍籬搭設的前置作業，要求停放在週邊的車子開走。今天縣府和公所邀請工程單位進行拆除作業的說明會，近百位屋主和民代出席。

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負責拆除的裕國能源公司表示，整個拆除工程共分2大區塊，一為黃金帝國主建物主體，另為建物後方的公有宿舍群，他們將先拆除公有宿舍群，作為施工機具的擺施空間。主建物的拆除採敲除工法，由上而下以大型機具逐層拆除。

裕國公司說，為保持結構的穩定，拆除後的建築廢土將碾碎，利用既有的電梯坑道作為廢土運輸通道，他們將把處理過的廢土填塞在地下層，讓地基重心穩固，避免主結構側傾或影響到週邊的地層。

裕國公司指出，拆除時會用防塵網包覆建物，各樓層也會架設噴水霧設施，避免建築揚塵影響到週邊店家，每日也會派灑水車在週邊道路灑水。

公所表示，預定工期為480日曆天，預計在明年5月完成拆除工程，一樓平面將暫時提供因私有地面積788坪而地主多達302人，一般民間建商整合不易，由縣政府出面連同縣有地辦理都更，昨在縣政府六樓舉辦公辦都市更新

黃金帝國大樓正對員林火車站，曾是員林市指標性大樓，1991年落成啟用，極盛時期有百貨商場、電影院、遊樂場、旅館、KTV等，但921地震後成為危樓，荒廢至今，在彰化縣政府努力下，整合複雜的地主產權後，並將與一旁公有地進行都市更新，將斥資27億元重建22層樓的住商合一大樓。

黃金帝國已廢棄已久，18日展開拆除的前置作業，工程單位下驅車令。（記者顏宏駿攝）

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