台南楠西區雙老夾擊 芥菜種會籲關注震災戶中長期需求

台南楠西區本身老舊建築多，受嘉義地震影響，許多房子都被列為紅黃單。（芥菜種會提供）

2025/02/17 15:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕0121嘉義大埔地震使台南楠西區受災嚴重，尤其該區老年人口比例近3成，加上老舊建築比例高，等同該區家庭面臨雙老夾擊，基督教芥菜種會在地震發生第一時間就由社工進駐提供服務，明日避難所將結束，除將持續募集提供災民中長期生活所需物品與經費外，也呼籲外界關注台南受災戶。

台南市楠西區的紅黃單迄今逾800件，比0403花蓮地震紅黃單更多，芥菜種會全球防救災處副處長吳秉翰指出，楠西靠近震央，據內政部不動產資訊平台統計，楠西區老舊房屋比例高達75.78%，特別是在老舊建築及長者居住環境，這些家庭不僅面臨房屋結構老舊的問題，長者的應變能力也相對較弱，第一時間提供物資與社工關懷等協助外，隨著震後滿月，受災戶將遷往水利署南水分署宿舍安置，家庭恢復進入中長期的階段，將視安置居民後續的具體需求，提供適切且持續性的支持。

請繼續往下閱讀...

芥菜種會表示，仍將持續募集措施，第一階段募集所需的民生用品，幫助家庭生活功能的恢復，如經費與床架床鋪，或電器用品如電鍋等，第二階段以關懷訪視、物資支援為主，提供心靈關懷，並邀請專業心理師開設藝術治療等團體課程，長期協助居民調適心理壓力，也會同時持續推動防災教育培力，提升社區與社會韌力，盼與社會及企業攜手，共為更安全、更有韌性未來努力，相關訊息可洽芥菜種會官網，或洽服務專線02-7705-9292。

嘉義地震發生後，芥菜種會第一時間就由社工進駐提供關懷服務。（芥菜種會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法