限量上路！阿里山百年蒸汽主題賞櫻列車 2/25開放訂票

阿里山百年蒸機賞櫻列車2月25日開放訂票。（圖由阿里山賓館提供）

2025/02/17 14:53

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕阿里山花季即將到來，林鐵及文資處將於3月11日、25日及4月1日行駛3梯次的「綻放舞櫻」百年蒸汽主題賞櫻列車，遊客可以搭乘國際知名的國寶級31號蒸汽火車附掛台灣檜木所打造的檜木車廂，暢遊林間感受阿里山萬物生氣蓬勃，每梯次限額100人，第一梯次2月25日開放訂票，意者需網路預約購票。

林鐵處表示，「綻放舞櫻」蒸汽主題列車每梯次都限額100人，費用每人2999元，含林鐵車資、餐點、達人領路、導覽費及林鐵紀念品。

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林鐵處指出，限定旅程由阿里山生態攝影達人黃源明帶領遊客近距離欣賞滿山櫻花，彷如置身絢爛的春日畫作，探索秘密拍攝景點。最令人期待的景致，莫過於蒸汽火車自沼平車站緩緩駛出，沿著S型軌道與粉嫩櫻花一同入鏡，伴隨蒸汽火車鳴笛聲響起，沿途櫻花隨風搖曳，奏響春日磅礡交響樂。

林鐵處說，搭乘小火車賞櫻已成為阿里山櫻花季的經典亮點之一，今年度行駛梯次有限，喜愛賞櫻的粉絲們敬請把握機會以免向隅，主題列車一律採網路預約購票，乘車日（含）前15天上午10點開放訂票，遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網、FB粉絲團。

阿里山賓館表示，賓館周邊的櫻花、各式花種爭奇鬥艷的綻放，吸引許多遊客的目光，花季期間入住櫻花主題房，即贈櫻花福袋內容包含櫻花設計系列商品，穿著日式和服拍照打卡，感受阿里山生氣蓬勃的粉紅浪漫與鐵道山林古典魅力。

阿里山百年蒸機賞櫻列車2月25日開放訂票。（圖由林鐵處提供）

穿著日式和服賞花拍照打卡。（圖由阿里山賓館提供）

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