打破傳統！桃園客家天穿日祭天 倡導性別平等

桃市客家事務局長范姜泰基（左5）強調，今年天穿日祭天儀式，打破傳統，6名禮生及執事全由女性擔任。（記者李容萍攝）

2025/02/17 15:01

〔記者李容萍／桃園報導〕客家俗諺有云「有做無做，尞到天穿過」，農曆正月20日是客家人重要節日「天穿日」，桃園市政府客家事務局今（17）日在客家文化館舉辦天穿日祭天儀式，循客家傳統「三獻吉禮」，打破傳統男性主導，6名禮生及執事受矚目；局長范姜泰基說，祭典全程安排女性禮生及執事擔任，展現公部門鼓勵女性參與傳統祭典，倡導性別平等，且與10所客語沉浸式教學幼兒園合作推動天穿日活動，讓孩童輕鬆學習客家文化及環保知識，將客語向下札根。

客家天穿日祭天儀式由范姜泰基主祭，循客家傳統三獻吉禮祭典儀式，過去祭典由男性主導擔任禮生、執事，今年打破傳統刻板印象，6名禮生及執事均由女性擔任，並邀請去年客語講古比賽獲獎的瑞原國中女學生邱光翠擔任讀祝生，古禮儀式隆重。

請繼續往下閱讀...

范姜泰基說，天穿日是客家人的重要節日，相傳水神與活神相爭，把天打撞成一個大洞，女媧娘娘為免去人間火苦，煉五色石補天，五色來自道家世界觀裡的「五行」，即「金、木、水、火、土」5種地球形成的元素，對應顏色分別為白色、綠色、黑色、紅色、黃色，客家人為感念女媧的幫助，每年天穿日會放下手邊工作，「男不耕田、女不織布」，祭拜感念女媧補天恩澤，讓大地休生息，藉此表達客家族群崇敬天地、尊重自然作息的精神，對應現代重視環保、環境永續的意義；在天穿日裡，客家族群也發展出吃「五色粄」的文化。參與活動的女學生邱光翠也說，有機會參加客家人天穿日重要節日活動，覺得很有意義，也希望文化繼續傳承下去。

另外，台灣燈會在桃園青埔特區開展，迎接今天客家天穿日，市府客家局在燈會燈區設定今天客家日，今天晚上6點至9點30分舉辦客家藝文團體表演，由龍潭愛樂管弦樂團、碧霞鄉土客家民謠劇團、接表表演，展現客家音樂魅力與客庄民俗歌謠，推廣客家在地文藝。

桃市客家事務局長范姜泰基（前中）、副局長饒佳汶（前左）、立委呂玉玲（前右）等人出席天穿日祭天儀式。（記者李容萍攝）

桃市客家事務局長范姜泰基提到，在「天穿日」裡，客家族群也發展出吃「五色粄」的文化。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法