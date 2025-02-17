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    「搓手天使」新春獲大禮 夢想福祉車上路

    獅子會為「搓手天使」送來新春大禮，黃偉祥（左一）說，可解決病友交通移動上困難。（圖由黃偉祥提供）

    獅子會為「搓手天使」送來新春大禮，黃偉祥（左一）說，可解決病友交通移動上困難。（圖由黃偉祥提供）

    2025/02/17 14:27

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕雷特氏症病友關懷協會成立10年，喜獲東區獅子會新春送來夢想福祉車大禮，並於今（17）日正式上路。協會理事長黃偉祥表示，首次獲得福祉車，將幫助病友在就醫、復健及參與社會活動時減少交通上的不便。

    捐贈儀式昨天夜間在高雄市海光俱樂部舉行，由東區獅子會會長呂世景、鳴鳳獅子會會長蔡慈娥代表捐贈，黃偉祥代表受贈，隨即馬不停蹄展開病友服務。

    黃偉祥說，雷特氏症為罕見疾病，病友伴隨行動不便、喪失語言能力等症狀，因99%發生在女生，且有不斷搓手症狀，被稱為「搓手天使」，雷特氏症病友關懷協會10年前成立，希望讓病友獲得更好照護。

    他說，平常病友大多搭乘復康巴士、計程車參加活動、就醫、復健，常常因為訂不到車誤點，甚至影響外出意願，因而有了募集福祉車想法，以減少交通上移動的不便，因經費較龐大進度緩慢。

    東區獅子會會長呂世景、國際獅子會E5區總監陳明賢得知後號召募款，獲得熱烈響應，鳴鳳獅子會則捐贈無障礙設備，促成這樁美事，捐贈者還為車身彩繪。

    呂世景說，東區獅子會為雷特氏症病友關懷協會做了6年社會服務，深切了解到病友們的需要，發動捐款獲得友會及善心人士慷慨解囊，這也是東區獅子會首次捐車，不僅展現企業與社會團體的愛心，也期盼喚起社會對罕見疾病病友的關懷與支持。

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