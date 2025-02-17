大甲中山路綠地使用除草劑除草造成愛犬嘔吐 民眾不忍了

大甲中山路旁的綠地，常有民眾到此散步遛狗。（記者歐素美攝）

2025/02/17 14:20

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大甲區中山路旁的綠地，常有民眾到場散步遛狗，有民眾投訴指出，目前該綠地由大甲區公所委託岷山里辦公室代管，但環保志工隊卻以除草劑除草，致民眾遛狗時愛犬出現嘔吐等情形；岷山里長林清良表示，該綠地是其透過立委楊瓊瓔爭取，將閒置30多年的軍方油庫綠美化，平時皆以人工割草，因牆角部分的雜草不易清除，環保志工隊才施用無毒的除草劑，對人體無害，針對民眾反映，將要求環保志工隊改善，日後不再使用除草劑。

民眾指出，位於大甲區中山路郵局對面的綠地，常有民眾前往散步遛狗，日前帶狗前往，卻發現有環保志工疑使用除草劑除草，致多隻狗兒出現嘔吐現象，該綠地使用除草劑除草已非首次，但他一再反映卻得不到改善，才向媒體投訴。

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大甲區長顏金源表示，該綠地原為軍方油庫，目前由大甲區公所委託岷山里辦公室管理維護。岷山里長林清良指出，該處原為軍方油庫用地，但閒置30多年成髒亂點，6年前他當選里長，才透過立委楊瓊瓔爭取國防部提供地方作為綠地，並設置步道等綠美化。

林清良表示，該綠地因常有民眾前往遛狗散步，平常雜草都由他及環保志工以人工割除，但因靠近牆角一部分土地上生長的大芒草等不易清除，日前環保志工才噴灑無毒的除草劑，強調該除草劑對人體並無害。

不過，針對民眾反映有愛犬因此嘔吐；林清良表示，將要求環保志工隊改善，日後不再使用無毒的除草劑，而改以人工挖除根部等方式，防止雜草叢生。

大甲中山路旁的綠地，牆角一隅疑使用除草劑，明顯可見雜草枯黃。（記者歐素美攝）

大甲岷山里長林清良表示，大甲中山路旁的綠地一隅，因雜草叢生不易清除，環保志工才使用無毒的除草劑除草。（圖由林清良提供）

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