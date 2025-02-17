日春木瓜牛奶頻被改名店家怒「再改就報警」 桃市衛生局去年稽查紀錄曝光

桃園市衛生局去年就曾接獲檢舉，經現場稽查業者使用的木瓜及分切好的木瓜，未發現有違規情形。（衛生局提供）

2025/02/17 14:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕全台有多家連鎖店的日春木瓜牛奶，連日被自稱資深員工的網友爆料指出，執行長曾要求將腐敗、發霉的木瓜，削去部分後就可繼續使用，其中桃園機場二航廈、林口長庚醫院店都被點名，尤其醫院內消費者多是病患或家屬，桃園市衛生局表示，每年都有安排專案不定期稽查飲冰品店，去年10月也曾接獲機場二航廈、林口長庚醫院店檢舉案，並立即啟動稽查作業，皆未發現有違規等情形，後續也將店家列為不定期重點抽查對象。

網友爆料內容引發外界譁然，位於國門之都的機場二航廈店已暫停營業，但為店家自行暫停營業，並非被衛生單位檢查到有使用變質、腐敗等原料製作果汁；此外，事件引發外界譁然，有網友將各分店改成「發霉集團」，店家不堪其擾，甚至在店名後方加註「再改就報警」。

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桃園市衛生局表示，衛生局每年夏季皆有規劃飲冰品稽查專案，不定期突檢轄內飲冰品店，轄內日春連鎖店有A19、林口長庚、機場二航廈、國道中壢服務區4家，過去都有不定期稽查，去年10月8日另曾接獲台北市衛生局轉來的民眾檢舉，點名其中機場二航廈、林口長庚醫院店有違規情形，立即安排稽查人員前往檢查，開箱木瓜及其他水果原料檢視，並抽驗冰箱中已分切好的木瓜、其他水果塊，以及打好的各類果汁等，都未發現有使用腐敗、發霉原料的情事，光是被點名的2家店，去年就稽查了5次，其中林口長庚店在7月、10月、12月都有稽查紀錄。

衛生局表示，稽查時雖未發現有違規等情事，後續也將店家列為不定期抽查對象，同時責令業者如使用變質腐敗的原料製作成食品，可依食品安全衛生管理法第15條第1項規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

桃園市衛生局去年就曾接獲檢舉，經現場稽查業者使用的木瓜及分切好的木瓜，未發現有違規情形。（衛生局提供）

桃園市衛生局去年就曾接獲檢舉，經現場稽查業者使用的木瓜及分切好的木瓜，未發現有違規情形。（衛生局提供）

桃園市衛生局去年就曾接獲檢舉，經現場稽查業者使用的木瓜及分切好的木瓜，未發現有違規情形。（衛生局提供）

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