捷運汐東線要徑工程進度超前 主體工程3月開工、2032年完工

捷運汐止東湖線今年3月動工，市府前年底啟動要徑工程，包含汐止大同路自來水管線遷移、吉林街和福德三路拓寬（見圖）、吉林街新設雨水箱涵，先行排除障礙並縮短主體工程施工時間。（記者董冠怡攝）

2025/02/17 14:07

〔記者董冠怡／新北報導〕汐止人殷殷期盼！捷運汐止東湖線今年3月開工，市府前年底啟動要徑工程，包含汐止大同路自來水管線遷移、吉林街和福德三路拓寬、吉林街新設雨水箱涵，先行排除障礙並縮短主體工程施工時間；去年底已完成管線遷移，侯友宜今視察道路拓寬、排水箱涵施作情形，指示排水箱涵6月完工、要徑工程明年2月全數完成，目前進度已達32.5%、超前4.4%。

汐東線總長5.56公里，橫跨雙北，新北市境內4.75公里、台北市0.81公里，共有1座機廠、6座車站（SB10至SB15），路線行經內湖區蘆洲里，至社后設機廠及車站，往東至同興路至大同路一段向東北，沿大同路一段穿過北二高橋設置SB14站與台鐵汐科站轉乘，南轉康誥坑溪東轉往新台五路至汐止區公所設終點站；主體統包工程下月開工、力拚2032年完工，總經費376.93億元（含要徑工程3億9526萬元），中央出資57.96億元，其餘地方（含北市）負擔。

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侯友宜指出，捷運汐東線綜合規劃報告2023年經行政院核定，同年要徑工程開工，日夜輪番施作；其中，管遷作業去年12月完成，並將既有管徑600mm更換為800mm，另設640公尺長2米乘2米的雨水箱涵，去年9月起施作，至今完成約300公尺箱體結構，要求6月底前完工，解決吉林街、福德三路及南陽街周邊，每逢大雨就會積淹水的問題。

市府捷運工程局長李政安提到，除此之外，同步將路幅僅6米至8米寬的吉林街和福德三路，拓寬至16米，並交付主體工程施工圍籬，由汐東線統包團隊接棒推動主體工程；要徑工程預定明年2月完成，主體工程即可進場施工，也能維持原有雙向車道通行，降低交通衝擊。

立法委員廖先翔說，高架捷運不是樑柱與軌道蓋好、放上車子就能運行這麼簡單，興建之前，有很多地面下看不見的工程要先做，期待未來大家一起解決問題，相關工程早日完成、捷運能夠盡早通車。

市議員白珮茹提到，希望捷運工程不只為汐止帶來便利，也期盼藉此帶動一併解決地方困擾已久的排水問題；市議員周雅玲提醒，要徑工程進度超前已在預料中，問題在於現今缺工、缺料，主體工程預算能否完全到位，將左右工程進行，甚至可能延宕，令人堪憂。

侯友宜今視察道路拓寬、排水箱涵施作（見圖）情形，指示排水箱涵6月完工、要徑工程明年2月全數完成，目前進度已達32.5%、超前4.4%。 （記者董冠怡攝）

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