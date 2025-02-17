去年申請植物品種權達200件 創10年來新高

農業部農糧署表示，去年申請植物品種權共200件，其中以蝴蝶蘭為大宗。（資料照）

2025/02/17 14:13

〔記者楊媛婷／台北報導〕我國自2005年推動「植物品種及種苗法」（種苗法），去年申請案件達200件，為近10年來新高、歷年來次高，農業部農糧署表示，從開辦以來共有3286件申請案，取得品種權共1640件，申請品種權者以國產花卉的玫瑰、蝴蝶蘭等為大宗。

植物品種權是專屬農業的智慧財產權，農業部農糧署表示，推動種苗法後，申請品種權的件數數穩定成長，去年申請案件更達到200件，為近10年高峰，僅次於2012年的225件，認為這代表業界對植物品種權創新與保護的重視，另新品種在受理公開後，即可取得臨時性保護，對於育種者有更多保障。

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目前適用於植物品種權保護的種類共有226種，農糧署組長陳尚仁表示，自種苗法推動迄今，截至今年1月底止，共有3286件申請案，取得品種權1640件，其中外國申請案676件，取得品種權278件，國外申請品種權佔15%，國內申請品種權的植物種類以國產花卉為大宗；2023年申請植物品種權的前3名分別為玫瑰51件、蝴蝶蘭49件、文心蘭7件，去年前3名申請的品種分別為蝴蝶蘭共103件、玫瑰19件、菊花17件，以蝴蝶蘭增加最多。

農糧署指出，繁殖、販售具品種權之植物需取得品種權人授權；新品種在受理公開後至核准前，依種苗法規定會取得「臨時性保護」，農民或業者仍須取得該品種申請人同意，才可商業利用，否則將造成侵權，陳尚仁補充表示，植物品種權申請案，經遞件由本署書面審查，若資料備齊正確，1個月內公告接受申請案，另從申請到公告核准，因必須觀察植物性狀等，因此平均花卉類約3年6個月，果樹5年，蔬菜1年，糧食作物2年9個月。

為避免侵權觸法，農糧署表示，可透過農業部「植物品種權公告查詢系統」查詢申請品種名稱、植物外觀、申請案公開日及權利維護等資訊。

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