為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    上泉混凝土董事長李劉月琴捐贈復康巴士 助基隆打造友善無障礙城市

    基隆上泉混凝土股份有限公司董事長李劉月琴今日，捐贈一輛中華三菱得利卡復康巴士，給予市府。（基隆市政府提供）

    基隆上泉混凝土股份有限公司董事長李劉月琴今日，捐贈一輛中華三菱得利卡復康巴士，給予市府。（基隆市政府提供）

    2025/02/17 13:58

    〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆目前約有2萬1千名身障人口，為協助提升無障礙交通資源，上泉混凝土股份有限公司董事長李劉月琴今（17）日，捐贈一輛中華三菱得利卡復康巴士，給予市府，由副市長邱佩琳代表市府接受捐贈，並致贈感謝狀，肯定李劉月琴的善行義舉，讓更多身心障礙者受惠。

    邱佩琳表示，市府致力打造「亞洲最有愛的城市」，持續提升無障礙交通服務，讓身心障礙者享有更便捷的出行權利。此次上泉混凝土的捐贈，不僅增加了復康巴士的運能，也展現企業回饋社會的愛心與責任。

    基隆社會處長楊玉欣指出，基隆目前約有2萬1千名身障人口，占全市總人口5.9％，現有復康巴士30輛，市府於去年度已委託專業營運團隊負責服務，並計劃於今年度上半年推動復康巴士服務新制，改善預約機制、擴大服務範圍，提升交通可近性，讓身障者的社會參與更加便捷。

    李劉月琴表示，工廠設於基隆大武崙工業區，秉持「飲水思源，取之社會、回饋社會」的理念，在企業成立超過30年之際，希望透過捐贈復康巴士，幫助基隆的身心障礙者獲得更便利的交通服務。她也承諾，公司未來將持續行善，關懷弱勢，讓社會充滿更多愛與溫暖。

    基隆上泉混凝土股份有限公司董事長李劉月琴今日，捐贈一輛中華三菱得利卡復康巴士，給予市府，由副市長邱佩琳代表市府接受捐贈。（基隆市政府提供）

    基隆上泉混凝土股份有限公司董事長李劉月琴今日，捐贈一輛中華三菱得利卡復康巴士，給予市府，由副市長邱佩琳代表市府接受捐贈。（基隆市政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播