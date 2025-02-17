上泉混凝土董事長李劉月琴捐贈復康巴士 助基隆打造友善無障礙城市

基隆上泉混凝土股份有限公司董事長李劉月琴今日，捐贈一輛中華三菱得利卡復康巴士，給予市府。（基隆市政府提供）

2025/02/17 13:58

〔記者羅國嘉／基隆報導〕基隆目前約有2萬1千名身障人口，為協助提升無障礙交通資源，上泉混凝土股份有限公司董事長李劉月琴今（17）日，捐贈一輛中華三菱得利卡復康巴士，給予市府，由副市長邱佩琳代表市府接受捐贈，並致贈感謝狀，肯定李劉月琴的善行義舉，讓更多身心障礙者受惠。

邱佩琳表示，市府致力打造「亞洲最有愛的城市」，持續提升無障礙交通服務，讓身心障礙者享有更便捷的出行權利。此次上泉混凝土的捐贈，不僅增加了復康巴士的運能，也展現企業回饋社會的愛心與責任。

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基隆社會處長楊玉欣指出，基隆目前約有2萬1千名身障人口，占全市總人口5.9％，現有復康巴士30輛，市府於去年度已委託專業營運團隊負責服務，並計劃於今年度上半年推動復康巴士服務新制，改善預約機制、擴大服務範圍，提升交通可近性，讓身障者的社會參與更加便捷。

李劉月琴表示，工廠設於基隆大武崙工業區，秉持「飲水思源，取之社會、回饋社會」的理念，在企業成立超過30年之際，希望透過捐贈復康巴士，幫助基隆的身心障礙者獲得更便利的交通服務。她也承諾，公司未來將持續行善，關懷弱勢，讓社會充滿更多愛與溫暖。

基隆上泉混凝土股份有限公司董事長李劉月琴今日，捐贈一輛中華三菱得利卡復康巴士，給予市府，由副市長邱佩琳代表市府接受捐贈。（基隆市政府提供）

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