雞蛋批發產地價差過大 農業部邀蛋農蛋商代表討論無結論

蛋農不滿雞蛋產地價與批發價價差過大，蛋商則認為訂價合理，農業部今邀蛋農與蛋商代表開會討論，會議中蛋農與蛋商雙方意見僵持不下，沒有結論，將再擇期開會。（資料照）

2025/02/17 14:07

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內雞蛋產地價與批發價價差過大，引發蛋農不滿，蛋商則認為因採包銷制，加上成本高，認為定價合理，農業部今（17日）邀中華民國養雞協會、各縣市蛋商公會代表開會協調，蛋農與蛋商雙邊意見僵持，會議氣氛火爆，對於產地價批發價訂定未有結論。

依農業部彙整養雞協會、大運輸業者資料顯示，國內雞蛋日產量為12.7萬箱（每箱200顆），超過國人所需的12萬箱，目前雞蛋產地價每台斤為22.5元，批發價每台斤為32元。

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蛋價過去皆由蛋商與蛋農彼此協議產生，中華民國養雞協會理事長邱時恩日前指出，有白紙黑字會議紀錄的批發價與產地價差每台斤應為6.5元，認為目前的價差9.5元並不合理，也認為批發價沒有調整，難以帶動買氣；北市蛋商公會理事長林天來指出，蛋商都是採取包銷制（不論該蛋場生產多少雞蛋，蛋商都會以產地價全數收購），隨雞蛋買氣欠佳，面臨巨大賣壓，甚至倉庫都爆滿，認為定價合理。

產銷雙方對蛋價意見僵持不下，農業部今上午邀集產銷雙方開會討論雞蛋產地價與批發價議定機制，產銷雙方意見非常火爆，養雞協會代表指出目前的產地價讓蛋農都賠錢生產，批發與產地價差過高不合理，並指出蛋商雖然聲稱採取包銷制，但實際上很多隨雞蛋生產過多，很多蛋場都被「放場」，也就是蛋商並未全數收蛋；蛋商代表則認為隨運輸、人力、水電等成本提高，批發價與產地價差不能再維持過往機制，主張目前的批發價訂定合理，現場出席的公平會代表則建議，蛋價應確實由雙方協商。

養雞協會副理事長林漢章表示，產銷雙方這次會議不歡而散，對於蛋價批發產地價機制沒有結論，之後會再跟蛋商公會擇期討論議價機制外，養雞協會內部也會就產銷調節部分擇期開會討論。

農業部畜牧司表示，本次會議產銷雙方確實未達成共識，也強調農業部絕不會介入產銷價格機制，這次開會只是協助產銷雙方坐下來談，未來雞蛋產地價與批發價格議定機制將會僅由產銷雙方參加，農業部將不再參與，另對於包銷制的部分，盼產銷雙方未來可自行逐步改為彈性產銷收受機制。

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