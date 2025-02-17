台中海線首座可以玩水特色公園！梧棲區漁寮公園共融遊戲場啟用

台中市梧棲區漁寮公園的共融遊戲場，今天舉行祈福啟用儀式。（記者歐素美攝）

2025/02/17 13:59

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府斥資近3000萬在梧棲區漁寮公園興建共融遊戲場，今天啟用。建設局長陳大田表示，漁寮公園遊戲場以航海為主題，是台中海線地區首座可以玩水的特色公園，由建設局與民間基金會攜手推動，文英基金會出資2500萬、約85%的經費，內政部國土管理署挹注280多萬元，其餘由市府自籌，遊戲場導入台中美樂地計畫3.0精神，有自然通風的遮陽設施，大幅增加遮陽面積，以落實「城市涼感行動」政策。

建設局表示，漁寮公園共融遊戲場以航海為主題，遊具結合航海冒險、捕魚文化、海洋親水等意象，充滿海洋風情，是台中市海線地區首座可以玩水的特色公園。

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建設局長陳大田表示，遊戲場以孩童挑戰能力發展為概念，設計「水戰綠洲區」，建構水廊道及手壓泵等親水遊戲場，讓小朋友可以嬉戲、打水仗，增加互動遊戲空間，手壓泵浦及取水器全天候開啟，水廊道及水槍部分則依季節開放。

梧棲區下寮里長許福順表示，漁寮公園周邊寸土寸金，漁寮公園腹地不大，但距梧棲老街不遠，可吸引遊客前來，希望「市府再加碼」，投入更多經費建設公園，並指該公園日前有民間贈送10棵榕樹種植，可能因季節不對，皆未能存活，致公園的樹木不夠多。

陳大田表示，目前市府正在盤點捷運藍線行經的台灣大道上的行道樹，未來將優先移植到漁寮公園。

台中市政府斥資近3000萬元興建梧棲區漁寮公園共融遊戲場。（記者歐素美攝）

梧棲區漁寮公園共融遊戲場的溜滑梯，吸引小朋友遊玩。（記者歐素美攝）

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