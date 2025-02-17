為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化中山路、金馬路口變身 轉彎道、槽化線、人行道一次到位

    彰化市中山路與金馬路口進行道路改善工程，完工後多了轉彎車道，讓車流更順暢。（記者張聰秋攝）

    彰化市中山路與金馬路口進行道路改善工程，完工後多了轉彎車道，讓車流更順暢。（記者張聰秋攝）

    2025/02/17 13:22

    〔記者張聰秋／彰化報導〕好多的新設施！彰化市中山路與金馬路口是往來彰化、台中間的重要交通樞紐，這個路口車流量大，過去因為路況複雜，交通事故頻繁，讓許多駕駛人頭疼不已。如今，交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段投入4000萬元進行道路改善，包含路面重新平整與鋪設、分隔島改建，還增設了轉彎專用道、槽化線及行人穿越線與人行道，改造後的路口讓不少用路人直呼「真的順暢多了！」

    彰化工務段段長廖志彬表示，這次改善工程的關鍵目標，就是希望透過車道人行道的重新規劃，及分隔島的改建，讓車流與人流能夠更清楚分流，減少過去視線盲點、標線不清及改善欠缺友善行人的情況。其中，最受關注的就是轉彎專用道與槽化線的增設，及優化行人道，讓汽車在轉彎時能夠減速並有更清楚的行車導引，進一步提升安全性，避免過去機車與汽車轉彎時交錯爭道的危險情況，同時強化行人道，讓行人通過該十字路口都能依號誌與標線行走。

    對於這次改造，許多民眾給予肯定，認為路面變平整，標誌更清楚，開車行駛感覺更順暢，過馬路也安心不少。不過，也有部分用路人提出疑慮，擔心新增的槽化線可能讓機車族「閃不掉」，萬一壓線了會被開罰，擔心這裡變成新的罰單熱區？

    對此，廖志彬認為應該不會，他說，增設槽化線是落實汽機車平權，希望汽機車用路人依車道分向線行駛，避免行駛在路肩的機車與汽車A、B柱的視線盲點發生碰撞事故，同時也透過槽化線保持路口淨空，維持交通順暢，保護用路人安全及降低事故發生的機率，有其施設的必要。轉彎處增設槽化線後騎士不能騎路肩，應行駛車道，降低汽車轉彎看不見機車的視線死角疑慮，對騎士的安全更有保障。

    彰化市中山路與金馬路口這個大路口，車況複雜，交通部公路局彰化工務段進行道路改善工程，增設行人穿越線，方便民眾過馬路。（記者張聰秋攝）

    彰化市中山路與金馬路口這個大路口，車況複雜，交通部公路局彰化工務段進行道路改善工程，增設行人穿越線，方便民眾過馬路。（記者張聰秋攝）

    彰化市中山路與金馬路口進行大變身，路面多了很多標線，尤其轉彎處劃設槽化線，落實汽機車平權，機車不用騎在路邊，減少汽車轉彎時視線死角而衍生的意外。（記者張聰秋攝）

    彰化市中山路與金馬路口進行大變身，路面多了很多標線，尤其轉彎處劃設槽化線，落實汽機車平權，機車不用騎在路邊，減少汽車轉彎時視線死角而衍生的意外。（記者張聰秋攝）

    彰化市中山路與金馬路口進行道路改善，路口轉彎處劃了許多槽化線，有騎士擔心閃不掉壓線被開罰，但彰化工務段認為，這是保護騎士安全，落實汽機車平權。（記者張聰秋攝）

    彰化市中山路與金馬路口進行道路改善，路口轉彎處劃了許多槽化線，有騎士擔心閃不掉壓線被開罰，但彰化工務段認為，這是保護騎士安全，落實汽機車平權。（記者張聰秋攝）

    交通部公路局彰化工務段花了4000萬元改造彰化市國聖國小前中山路到大度橋南端約2公里的路況，不少交通安全設施一次到位，包含槽化線、行人穿越線、轉彎道及行人道等，全面提升行駛安全。（記者張聰秋攝）

    交通部公路局彰化工務段花了4000萬元改造彰化市國聖國小前中山路到大度橋南端約2公里的路況，不少交通安全設施一次到位，包含槽化線、行人穿越線、轉彎道及行人道等，全面提升行駛安全。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播