彰化中山路、金馬路口變身 轉彎道、槽化線、人行道一次到位

彰化市中山路與金馬路口進行道路改善工程，完工後多了轉彎車道，讓車流更順暢。（記者張聰秋攝）

2025/02/17 13:22

〔記者張聰秋／彰化報導〕好多的新設施！彰化市中山路與金馬路口是往來彰化、台中間的重要交通樞紐，這個路口車流量大，過去因為路況複雜，交通事故頻繁，讓許多駕駛人頭疼不已。如今，交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段投入4000萬元進行道路改善，包含路面重新平整與鋪設、分隔島改建，還增設了轉彎專用道、槽化線及行人穿越線與人行道，改造後的路口讓不少用路人直呼「真的順暢多了！」

彰化工務段段長廖志彬表示，這次改善工程的關鍵目標，就是希望透過車道人行道的重新規劃，及分隔島的改建，讓車流與人流能夠更清楚分流，減少過去視線盲點、標線不清及改善欠缺友善行人的情況。其中，最受關注的就是轉彎專用道與槽化線的增設，及優化行人道，讓汽車在轉彎時能夠減速並有更清楚的行車導引，進一步提升安全性，避免過去機車與汽車轉彎時交錯爭道的危險情況，同時強化行人道，讓行人通過該十字路口都能依號誌與標線行走。

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對於這次改造，許多民眾給予肯定，認為路面變平整，標誌更清楚，開車行駛感覺更順暢，過馬路也安心不少。不過，也有部分用路人提出疑慮，擔心新增的槽化線可能讓機車族「閃不掉」，萬一壓線了會被開罰，擔心這裡變成新的罰單熱區？

對此，廖志彬認為應該不會，他說，增設槽化線是落實汽機車平權，希望汽機車用路人依車道分向線行駛，避免行駛在路肩的機車與汽車A、B柱的視線盲點發生碰撞事故，同時也透過槽化線保持路口淨空，維持交通順暢，保護用路人安全及降低事故發生的機率，有其施設的必要。轉彎處增設槽化線後騎士不能騎路肩，應行駛車道，降低汽車轉彎看不見機車的視線死角疑慮，對騎士的安全更有保障。

彰化市中山路與金馬路口這個大路口，車況複雜，交通部公路局彰化工務段進行道路改善工程，增設行人穿越線，方便民眾過馬路。（記者張聰秋攝）

彰化市中山路與金馬路口進行大變身，路面多了很多標線，尤其轉彎處劃設槽化線，落實汽機車平權，機車不用騎在路邊，減少汽車轉彎時視線死角而衍生的意外。（記者張聰秋攝）

彰化市中山路與金馬路口進行道路改善，路口轉彎處劃了許多槽化線，有騎士擔心閃不掉壓線被開罰，但彰化工務段認為，這是保護騎士安全，落實汽機車平權。（記者張聰秋攝）

交通部公路局彰化工務段花了4000萬元改造彰化市國聖國小前中山路到大度橋南端約2公里的路況，不少交通安全設施一次到位，包含槽化線、行人穿越線、轉彎道及行人道等，全面提升行駛安全。（記者張聰秋攝）

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