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    林業及自然保育署台中分署植樹月贈苗活動開跑

    林業及自然保育署台中分署將於3月份陸續辦理28場贈苗活動提供民眾領苗。（林業署提供）

    林業及自然保育署台中分署將於3月份陸續辦理28場贈苗活動提供民眾領苗。（林業署提供）

    2025/02/17 13:08

    〔記者歐素美／台中報導〕林業及自然保育署台中分署將於3月起規劃辦理29場、逾8000株免費原生樹苗贈送活動，今年更首次推出線上登記預約領苗服務，發放白水木、天仙果及苗栗紫金牛共300株，2月18日上午10時至2月27日17時將開放線上登記，額滿為止，預約成功即可於3月5、12、19日8時至20時至該分署辦公室領取，歡迎喜愛樹木的朋友多加利用。

    林業保育署台中分署指出，往年植樹月贈苗活動深受民眾喜愛，採取實體排隊方式領取，有民眾提早數小時至現場等候，花費許多時間，也有不少民眾反映上班時間無法領取。

    為了讓更多民眾參與種樹，今年提供線上預約領苗服務。預約苗木種類包含適合居家種植的白水木、苗栗紫金牛及常見的燉湯藥材天仙果（別名「羊奶頭」），限量300株，線上預約（網址：https://reurl.cc/V0l1jn），1人可領2株苗木，選擇方便的日期及時段至該分署辦公室（台中市豐原區南陽路逸仙莊1號，台中市政府陽明大樓對面），出示電子郵件預約確認信即可領取，減少排隊時間，快速又便利。

    林業保育署台中分署表示，今年3月植樹月贈苗活動將在豐原、神岡、烏日及太平等地區舉辦，將提供土肉桂、台灣肖楠、台灣香檬、金毛杜鵑、山櫻花等28種、逾8000株原生樹種樹苗。為響應環保，請民眾自備環保袋領苗，相關樹苗種類、生長特性及場次地點等資訊，可上台中分署網站-訊息專區-最新消息查詢，各場次苗木數量有限，送完為止。

    天仙果（又稱「羊奶頭」，公果成熟時捏起來中空有彈性。（林業署提供）

    天仙果（又稱「羊奶頭」，公果成熟時捏起來中空有彈性。（林業署提供）

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