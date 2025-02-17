文策院董事長蔡嘉駿爆料 美韓知名影視製作公司可能投資高雄

文策院董事長蔡嘉駿爆料，透露美、韓知名影視公司，可能投資高雄。（記者葛祐豪攝）

2025/02/17 13:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府今（17日）日在駁二藝術特區共創2號基地，與文化內容策進院（文策院）簽署合作意向書，將合作推動南部文創產業發展；文策院董事長蔡嘉駿爆料說，美、韓知名影視公司可能投資高雄，將高雄打造成國際級的後製基地，尤其韓國這家公司，曾製作全球這2、3年最受歡迎的韓劇。

文策院董事長蔡嘉駿致詞時說，他前兩天剛從好萊塢回來，與好萊塢一些大型影視特效公司，商談共同投資高雄，將高雄打造成國際級的後製基地，這件事已經在密切商談中，希望指日可待。

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蔡嘉駿說，他也約了好萊塢最大特效公司的董事長，這禮拜五會來台灣，有可能在台灣合資一家公司，或投資台灣本地公司，共同將高雄打造成全球最頂尖的影視後期製作公司；此外，他此行也拜會好萊塢的台灣大導演與製作人，至少有5個台灣製作人或導演，將來台灣與文策院共同合製國際型電影或影集，他會盡可能請他們來高雄拍攝。

他透露，除了美國，3月文策院即將與韓國一家公司合作，這家全球這2、3年最受歡迎韓劇的製作公司，將與文策院在台灣成立一家新的公司，並談好製作10個華語發音的劇集或電影，非常有可能把公司設在高雄。

對於致詞時的爆料，蔡嘉駿會後受訪時進一步說，高市府一直是文策院合作最多、也最堅實的夥伴，這次簽MOU是希望擴大合作架構。文策院除了與「高雄人」有非常多合資拍攝的電影，也希望把高雄打造成一個國際級的影視後製中心，包含虛擬攝影棚、片場。

他強調，文策院這兩年跟美國、日本、韓國非常多大型的影視製作公司，都有相當多合製與合資計畫，的確有一些國外公司非常看好高雄，覺得高雄天氣、人情味、各種景點都很好，加上高市府對影視協拍非常靈活機動，文策院當然會給予資金的挹注。「有一些公司的確希望跟文策院合資的台灣子公司，設籍在高雄，目前還在商談中！」

蔡嘉駿認為，高雄非常適合發展影視後期，因為後期需要大的地理條件，高雄地大物博，非常適合發展影視後期；高雄在地也有一些優秀廠商，像夢想動畫、兔將動畫，都是高雄在地做動畫特效很優秀的廠商。「如果可以把國外的資源順利帶進來，跟本地的人才結合，會是事半功倍」。

對於這家韓國製作公司， 蔡嘉駿透露「非常有名，我一講就會嚇死了，所以就不能講是誰」，將會來台灣共同合製10個項目專案，包含電影、影集，這家公司老闆也蠻喜歡高雄，的確有可能把公司設在高雄。

對於未來與高雄如何進一步合作？蔡嘉駿表示，過去高雄除了最富盛名的大港開唱、音樂祭，文策院也協助大港開唱，幫忙把國外買家帶來本地，跟本地的一些音樂創作者做商務媒合；文策院每年也參加台灣文化科技大會，幫高雄帶來國際級的科技廠商。

他說，這幾年文策院與「高雄人」共同投資10部國片，包含3月14日白色情人節要上映的《命中註定那頭鵝》，未來將持續與「高雄人」合作投資國片，希望每年至少有10部。

高市府與文策院簽署合作意向書，推動南部文創產業發展，左二為市長陳其邁、右二為文策院董事長蔡嘉駿。（記者葛祐豪攝）

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