日電貿再捐2輛復康巴士 滿足行動不便者運輸需求

日電貿再捐2輛復康巴士，新北市秘書長邱敬斌（中）向董事長周煒凌（左）、副董事長李坤蒼（右）致謝。（記者陳奕劭攝）

2025/02/17 12:55

〔記者陳奕劭／新北報導〕有感於新北市有許多長者與行動不便者，日電貿公司董事長周煒凌、副董事長李坤蒼（17日）捐贈2輛福斯平頂復康巴士給新北市政府，盼能滿足長者、行動不便者、身心障礙者就學、就醫、就業等主要生活的運輸需求，自2020年起已捐贈6輛復康巴士，由新北市秘書長邱敬斌代表接受並回贈感謝獎牌。

有感於復康巴士需求與日俱增，日電貿秉持社會企業責任「取之於社會、用之於社會」，2020年至今共捐贈12輛復康巴士。另外，日電貿在2021年疫情嚴峻期間添購200萬的拋棄式隔離衣、連身式防護衣與防毒面具等防疫物資，2022年捐300萬元供新北市消防局購置救災裝備器材，2024年分別捐100萬元協助日本能登地震與花蓮地震災後重建，同時亦挹注3409萬元圓夢助學基金，資助清寒學生安心求學。

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周煒凌表示，企業的力量不僅在於經濟效益，更在於對社會的貢獻，期望透過這次捐款傳遞愛心與關懷，激勵更多人共同參與公益行動；邱敬斌說，周煒凌不僅在企業經營上追求卓越，亦發揮社會影響力，從弱勢關懷、教育、救災等提供實際行動應援新北市，協助市府照顧廣大市民，令人感佩。

邱敬斌說明，這次受贈的復康巴士是新北市第844、845輛，其中774輛都是民間團體及市民個人的愛心付出，因逐年須汰換達一定使用年限的車輛，實際營運總數為503輛，透過由民間團體、個人的捐贈車輛，政府編列營運費用，一起私公協力共同提供行動不便長者與身心障礙者安全的交通工具。

日電貿公司捐贈2輛福斯平頂復康巴士給新北市政府，滿足弱勢交通需求。（記者陳奕劭攝）

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