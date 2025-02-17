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    曾文社區提供安置楠西地震災民 水、電正全力接通

    自來水、台電公司全力動員，將接通南水分署舊宿舍的水電，以利災民入住。（記者吳俊鋒攝）

    自來水、台電公司全力動員，將接通南水分署舊宿舍的水電，以利災民入住。（記者吳俊鋒攝）

    2025/02/17 12:48

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕嘉義大埔的「0121地震」，台南楠西建物毀損嚴重，有家歸不得的居民，將由市府啟動中長期安置方案，水利署南區水資源分署的舊宿舍群「曾文社區」已經完成修繕，水電正全力搶通，以利受災戶可以順利入住。

    自來水、台電公司今天都全力動員，在南水分署舊宿舍展開復水、復電的作業，希望趕在災民入住前完成。

    名為「曾文社區」的宿舍群，都是磚造平房，完工迄今雖已超過半世紀，但震後無恙，市府清理、修繕，協助安置有需要的災民。

    宿舍多已超過10年沒人居住，水公司人員努力建置水錶，台電公司更出動6部作業車，為住戶重新配線，接通電力。

    楠西災民原本集中在玫瑰綠柏園收容，市府啟動中長期安置方案，將以「一戶一社工」方式輔導搬遷，確保每個人都能獲得妥善的居住安排。

    社會局指出，目前綠柏園有45戶、95人登記居住，其中22戶52人已登記有意入住南水署宿舍 ，今天下午1點半後可參觀，再公開抽籤分配。

    社會局指出，南水署宿舍修繕34戶，目前登記搬入22戶，將以6個月為一期簽訂借住契約，若逾期未簽約視同放棄，空出及新修繕完成的房間，將持續提供紅黃單災戶申請借住，以照顧更多災民。

    自來水、台電公司全力動員，將接通南水分署舊宿舍的水電，以利災民入住。（記者吳俊鋒攝）

    自來水、台電公司全力動員，將接通南水分署舊宿舍的水電，以利災民入住。（記者吳俊鋒攝）

    自來水、台電公司全力動員，將接通南水分署舊宿舍的水電，以利災民入住。（記者吳俊鋒攝）

    自來水、台電公司全力動員，將接通南水分署舊宿舍的水電，以利災民入住。（記者吳俊鋒攝）

    自來水、台電公司全力動員，將接通南水分署舊宿舍的水電，以利災民入住。（記者吳俊鋒攝）

    自來水、台電公司全力動員，將接通南水分署舊宿舍的水電，以利災民入住。（記者吳俊鋒攝）

    安置在玫瑰綠柏園的災民，即將撤離。（記者吳俊鋒攝）

    安置在玫瑰綠柏園的災民，即將撤離。（記者吳俊鋒攝）

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