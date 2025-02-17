台南西勢廣興宮擔餅節登場 13戶家庭分享新生兒喜悅

過去1年有新生兒誕生的家庭，擔餅分享喜悅。（記者劉婉君攝）

2025/02/17 12:49

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市市定民俗永康區西勢廣興宮擔餅節，傳承迄今已百年，13戶去年有新生兒誕生的家庭，今（17）日擔餅分送給「福份」成員，分享喜悅。

永康廣興宮擔餅節於每年農曆正月20日舉行，永康區西勢、新庄仔、樹仔腳及新化區崙頂里一帶有參加廣興宮「福份」的家庭，過去1年內若有新生兒加入，就會在這一天準備牲禮、水果餅及嬰兒的衣鞋等，先到廣興宮拜拜，請神明加持護佑，下午再將水果餅分送給其他福份家庭。

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廣興宮董事長林進旺表示，早期參加擔餅節的家庭，以前1年添丁者為主，因時代變遷，不論生男生女都可以參與，今年有13戶參加，而近年來少子化影響，未來也將鼓勵沒有參加福份的家庭也可以一起響應。

參與的家庭今天上午各自以扁擔挑起裝著水果餅及嬰兒衣鞋的竹籃，依序進入廟內祭拜，多數家庭都是3代同堂一起參與，不少人第1次參加。1位年輕爸爸說，「第1次參加擔餅節活動，很熱鬧，很有意義。」娘家在台北市的年輕媽媽則說，「以前曾跟著婆婆在庄裡領水餅，這次有機會帶著寶寶參加擔餅，很特別。」

台南永康西勢廣興宮擔餅節已傳承百年。（記者劉婉君攝）

台南永康西勢廣興宮擔餅節登場，13戶家庭分享新生兒喜悅。（記者劉婉君攝）

台南永康西勢廣興宮擔餅節登場，13戶家庭分享新生兒喜悅。（記者劉婉君攝）

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