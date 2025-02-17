竹市1.8萬餘戶未辦戶籍自住房屋 考量小孩學區為主要原因

新竹市稅務局表示，目前還有1萬8046戶未辦戶籍自住房屋，經詢問後，民眾未設戶籍的第一個原因是考量小孩的學區。（記者洪美秀攝）

2025/02/17 12:36

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市稅務局指出，房屋稅差別稅率2.0已在113年7月1日上路，今年5月開徵，自住房屋增訂本人、配偶或直系親屬「辦竣戶籍登記」條件，但竹市尚有1萬8046戶自住房屋尚未有本人、配偶或直系親屬設立戶籍，經稅務局輔導了解，發現未設戶籍的原因第一個竟是受限小孩的學區，接著是繼承的共有房屋及選舉考量，或是沒有其他人可設戶籍，最後是房屋現值不高，影響不大。

稅務局表示，竹市開徵房屋稅約20萬多戶，自住房屋約占8成約16萬戶，先前調查發現竹市自住房屋原未設戶籍約有4萬2000戶，自去年10月起寄發輔導通知書輔導設戶籍，到今年1月19日止，仍有1萬8046戶未設戶籍，稅務局已在2月10日再次寄發輔導通知書，提醒民眾要在今年3月24日前辦竣戶籍登記，才能繼續享受自住優惠稅率。

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而稅務局統計，民眾打電話來詢問經了解未設戶籍的前五大原因：第一名是因小孩的學區，再來是繼承的共有房屋，第三是選舉考量，第四是沒有其他人可以設戶籍，第五名是房屋現值不高，影響不大。

稅務局表示，依「住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準」第2條規定，自住房屋為個人之住家用房屋，供本人、配偶或直系親屬實際居住使用，無出租、無營業情形，且本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內，並於該屋「辦竣戶籍登記」，適用自住稅率1.2%課徵；若本人、配偶及未成年子女於全國僅持有1戶房屋同時符合自住要件，且房屋現值在一定金額以下（新竹市114年期為187萬8300元）者，適用稅率1%。

稅務局提醒，未辦竣戶籍登記的自住房屋，無法繼續適用自住用優惠稅率（1%或1.2%），將自114年期改按非自住住家用稅率2.6%-4.8%課徵房屋稅，最大相差4倍之多。可電洽：03-522-5161分機401-418。

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