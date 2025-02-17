台灣燈會展期至23日 2/17-19主舞台族群樂舞輪番登場

台灣燈會展期至23日止，A18展區主舞台規劃「1日1主秀」節目，18日邀請台灣李棠華雜技團，演繹精湛及編排富有傳統風格的經典雜技。 （文化局提供）

2025/02/17 12:14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕台灣燈會展期至23日止，除了A18主燈展演區及A19光的遊戲場，A18展區主舞台規劃「1日1主秀」節目，桃市府文化局表示，今（17日）至19日將有一系列族群樂舞盛賞，遊客可以欣賞到各類文化樂舞。

文化局表示，今日配合客家天穿日，特邀請Taiwan Top演藝團龍潭愛樂管弦樂團展演客家音樂魅力與獨特性，藉由龍潭客庄民歌素材結合新時代多元演藝元素，深耕在地音樂藝術文化推廣；18日邀請台灣李棠華雜技團，演繹精湛及編排富有傳統風格的經典雜技，將雜技雜耍昇華為民間技藝持續創新傳承；19日邀請陳曼青&歐巴尚青樂團及馬曉安&迴音樂團，帶來閩南語與原住民族語創作音樂，將本土語言融入流行音樂，帶來族群文化風格展演。

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文化局表示，台灣燈會展期至23日，不只是視覺與藝術的盛會，也是集結文化與創意的饗宴，活動詳情可至「2025台灣燈會在桃園」官方網站（https://2025taiwanlanternfestival.org/）查詢。

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