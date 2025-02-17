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    首頁　>　生活

    天穿日台東市客家學堂開學 夫妻當同窗

    長輩們搬著課桌椅排排坐好、開學上課。（記者劉人瑋攝）

    長輩們搬著課桌椅排排坐好、開學上課。（記者劉人瑋攝）

    2025/02/17 12:48

    〔記者劉人瑋／台東報導〕今天客家天穿日，台東市客家學堂舉辦開學典禮，邀請在地客語薪傳師、台東縣各客屬同鄉會共同參加，民政處長林宏義頒發今年開班的每位薪傳師聘書，成員們清一色都是長輩，比較有意思的是，想學客語的不僅是想好好拾回母語的成員，還有為了客家籍先生而學客語的妻子，6旬學生搬著課椅上課，夫妻同學客話，十分有意思。

    經過一個寒假，這批年長的同學再度聚首，所有人搬著課桌椅排好、等上課。來自南王的邱熒光、妻子陳淑惠2人教職退休，住在南王，再習得語言卻不是當地的卑南語，陳淑惠說，夫妻兩人本就好學，加上先生為客家籍，年長後又多講其母語，自己乾脆也學客語、好溝通。

    縣府民政處指出，今年開班的熱度仍持續延燒，班種多元，月月有班期，共計開辦5個客語認證班、18個客家研習班，涵蓋台東市及池上鄉、鹿野鄉等地區；另為提升客語薪傳師的才知學能，將開設客語薪傳師專業研習班；同時，今年也將積極和各公部門、醫療院所接洽，希望未來也能在各單位開班，共同推廣客語友善環境。

    長輩們搬著課桌椅排排坐好、開學上課。（記者劉人瑋攝）

    長輩們搬著課桌椅排排坐好、開學上課。（記者劉人瑋攝）

    長輩們搬著課桌椅排排坐好、開學上課。（記者劉人瑋攝）

    長輩們搬著課桌椅排排坐好、開學上課。（記者劉人瑋攝）

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