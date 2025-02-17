鼓勵青壯年從農生產 農業部提供3年期最高84萬元準備金

農業部提供青壯年新進農民從農準備金，3年最高共可領84萬元。（資料照）

2025/02/17 12:11

〔記者楊媛婷／台北報導〕為鼓勵青年從農，農業部於2020年開始推動「青年農業經營準備金」，18歲到45歲從農未滿2年、農業相關科系畢業或經農業訓練的新進農民，經申請審核後可獲得前2年最高72萬元從農準備金，第3年再加碼提供12萬元的新措施，今年上半年開放申請期間將自18日起到3月7日止。

新進農民務農初期通常難以透過農作獲得穩定收入，該期間也是農民最需要資金的時期，為讓新進農民安心從農，農業部推動青農經營準備金已邁入第5年，農業部輔導司司長陳俊言表示，該計畫目標培育3萬名新農民，截至2024年12月底已累積培育2萬4659人，未來即使達到培育3萬名新農民目標，該措施也將持續進行，不會停止。

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農業部輔導司表示，新進農民申請並經審查符合資格條件後，前2年將給予最高合計36萬或72萬元的農業經營準備金，按月給付1.5萬或3萬元；第3年給予最高12萬元的農業經營準備金，按月給付1萬元，協助新進農民站穩從農腳步，陳俊言表示，目前輔導的新進農民繼續從農比例達95%，離農者除以個人因素為主之外，也會根據其反應政策需要改變的部分做滾動檢討。

雖然我國人口老化，對於未來該計畫是否可能會放寬年齡區間部分，陳俊言表示，目前申請的年齡仍會維持18歲到45歲，因該措施主要是希望引導有志從農的青年投入農作，加上從農又需要一定體力，過去未接觸過農業的長者若從農可能會對體力造成考驗，因此該措施仍鎖定青壯年為主。

農業公費專班畢業、農業相關科系畢業或經其他農業專業訓練具農業經營技術新進農民都可申請參與，輔導司表示，本期申請期間自2月18日起至3月7日止，2025年方案相關規定及申請方式，可至農業部農業經營準備金線上申辦整合系統查詢。

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