中華郵政推出「便利箱立體悠遊卡」 限量1.8萬個2/20開賣

「便利箱造型立體悠遊卡」全台限量1.8萬個，預計於今年2月20日推出，每個售價新台幣399元。（中華郵政公司提供）

2025/02/17 11:59

〔記者林志怡／台北報導〕日常生活寄送郵件，如果找不到合適的紙箱，許多民眾會選擇直接購買郵局的便利袋、便利箱，其中3號箱是最受民眾青睞的款式之一，且因造型可愛，中華郵政過去就曾推出相關商品，今年2月20日將再推出「便利箱造型立體悠遊卡」，把3號箱等比例縮小，變成悠遊卡，全台限量1.8萬個。

中華郵政公司集郵處副處長黃芬蘭說，過去公司曾推出其他以3號便利箱為原型的裝飾品，因為造型可愛，相當受民眾歡迎，因此這次公司再推出兼具實用性、觀賞性、收藏價值的「便利箱造型立體悠遊卡」，把3號箱等比例縮小，再搭配鑰匙圈與飛鴿吊飾，變成漂亮的精緻小物。

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黃芬蘭表示，這次的「便利箱造型立體悠遊卡」使用仿真材質製作，質感細膩、外型可愛，日常生活使用、作為吊飾，擺在家裡當裝飾或收藏都很療癒，但全台僅限量1.8萬個，商品數量有限，賣完就沒有了，有興趣的民眾可以到全國各地郵局洽購或到「i集郵」訂購。

此外，中華郵政指出，「便利箱造型立體悠遊卡」全台限量1.8萬個，預計於今年2月20日推出，每個售價新台幣399元。

「便利箱造型立體悠遊卡」全台限量1.8萬個，預計於今年2月20日推出，每個售價新台幣399元。（中華郵政公司提供）

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