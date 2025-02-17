環境部和水利署推透明淡水河 彭啓明：盼未來像塞納河一樣能游泳

環境部國家環境研究院與經濟部水利署今（17）日簽署合作備忘錄。（記者陳嘉怡攝）

2025/02/17 12:05

〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部國家環境研究院與經濟部水利署今（17）日簽署合作備忘錄。環境部長彭啓明表示，環境部和水利署有許多合作在進行，近期內也將推出透明淡水河計畫，終極目標是「可以跟巴黎的塞納河一樣在河裡游泳」。

彭啓明提到，淡水河是最具指標性、投入最多經費整治的河川，預計近幾個月就會推出透明淡水河平台，讓大家即時了解淡水河附近流域污染現況，讓民眾親近淡水河，終極目標是「可以跟巴黎的塞納河一樣在河裡游泳」，這需要水利署、中央和地方一起合作。

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彭啓明提到，二仁溪大概有四個點，橫跨台南跟高雄，過去是中央和地方的山不管地帶，他曾到二仁溪現場看到，夕陽之下河灘邊閃閃發亮，並不是魚鱗，而是電子晶片，這是台灣過去經濟發展的惡果；由於部分量很大，且有些已變成自然公園還要把它挖出來，目前正在向行政院爭取預算、預計花13億元左右，希望3年內完成整治。

水利署長賴建信表示，淡水河附近已有許多監測站，可以這些資料逐時盤點哪些地方有潛在污染源，採取相應的措施；此外，氣候變遷對於海水也會有變動，海浪潮差的變動對於淡水河水量的排出，也會有程度不一的影響，今年起會啟動新計畫，針對極端氣候對水量的影響，進一步延伸到水太髒的問題。

國環院長劉宗勇表示，氣候變遷造成的暴雨或乾旱，都造成水系變動很劇烈，水資源管理的調適工作必須超前部署，希望透過科學研究加強。未來國環院與水利署的合作重點包括，氣候變遷跨域調適、治理、污染防制等，以及運用流域系統性治理規劃與流域數值模式，結合氣候風險調適。

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